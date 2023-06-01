鎌田大地がプレミア４戦ぶりの先発でフル出場も…パレスはリバプールに１−３敗戦でリーグ戦２試合勝ちなし
現地４月25日に開催されたプレミアリーグ第34節で、鎌田大地を擁する13位のクリスタル・パレスが、遠藤航（怪我で離脱中）が所属する５位のリバプールと敵地で対戦した。
鎌田がプレミア４試合ぶりに先発したパレスは序盤からボールを握るも、なかなかシュートまで持ち込めない。
決定機を作れずにいると、24分にカウンターを受けた流れから、ジョンソンが自陣ペナルティエリア内でサラーを倒してしまい、PKと判定される。しかしオンフィールドレビューの末に取り消されて難を逃れた。
しかし35分にイサクに左足のシュートを決められて先制を許すと、５分後にはジョーンズのスルーパスに抜け出したロバートソンのシュートで被弾。立て続けに２失点を喫する。
０−２で試合を折り返したなか、71分に１点差に詰め寄る。エリア内でジェレミのスルーパスに反応したサールがダイレクトシュートを放つ。一度は相手GKウッドマンに阻まれるも、こぼれ球を拾ったムニョスが冷静に右足でネットを揺らした。
その後、攻勢を強めたパレスは90＋３分、鎌田のスルーパスに抜け出したジェレミがクロスを送り込むも、リバプール守備陣にブロックされて同点ゴールとはならない。
するとその3分後、スローインの流れからヴィルツにダメ押し弾を決められて万事休す。１−３で敗れてリーグ戦で２試合勝ちなしとなった。
なお、鎌田はフル出場を果たしている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「だいぶデカくなったな」「びっくりしたわ」復帰戦で即アシスト！久保建英の“変貌”にファン驚愕「体格メッシになってる」
鎌田がプレミア４試合ぶりに先発したパレスは序盤からボールを握るも、なかなかシュートまで持ち込めない。
決定機を作れずにいると、24分にカウンターを受けた流れから、ジョンソンが自陣ペナルティエリア内でサラーを倒してしまい、PKと判定される。しかしオンフィールドレビューの末に取り消されて難を逃れた。
０−２で試合を折り返したなか、71分に１点差に詰め寄る。エリア内でジェレミのスルーパスに反応したサールがダイレクトシュートを放つ。一度は相手GKウッドマンに阻まれるも、こぼれ球を拾ったムニョスが冷静に右足でネットを揺らした。
その後、攻勢を強めたパレスは90＋３分、鎌田のスルーパスに抜け出したジェレミがクロスを送り込むも、リバプール守備陣にブロックされて同点ゴールとはならない。
するとその3分後、スローインの流れからヴィルツにダメ押し弾を決められて万事休す。１−３で敗れてリーグ戦で２試合勝ちなしとなった。
なお、鎌田はフル出場を果たしている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「だいぶデカくなったな」「びっくりしたわ」復帰戦で即アシスト！久保建英の“変貌”にファン驚愕「体格メッシになってる」