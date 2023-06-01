藤田＆安藤が先発のザンクトパウリが“裏天王山”で完敗。ブンデス７戦勝ちなし、降格圏との勝点差はわずか１

藤田＆安藤が先発のザンクトパウリが“裏天王山”で完敗。ブンデス７戦勝ちなし、降格圏との勝点差はわずか１