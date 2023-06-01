藤田＆安藤が先発のザンクトパウリが“裏天王山”で完敗。ブンデス７戦勝ちなし、降格圏との勝点差はわずか１
現地４月25日に開催されたブンデスリーガ第31節で、藤田譲瑠チマ、安藤智哉、原大智が所属する16位のザンクトパウリが最下位の18位に沈むハイデンハイムと敵地で対戦した。
この“裏天王山”で藤田と安藤が先発、原がベンチスタートとなったザンクトパウリは、敗れれば降格が決まる相手にいきなり先制を許す。開始３分、CKの流れから最後はジブジバーゼに押し込まれた。
ビハインドを負ったなか、11分には右からのサリアカスのクロスに安藤が飛び込んだが、合わせられない。
さらに24分にはウントンジが相手GKと１対１になる絶好機を迎えるも、決められなかった。その後も得点は奪えず、０−１で前半を終える。
ハーフタイムに藤田を交代させたザンクトパウリは、49分にチャンスを創出。ピルカのラストパスに反応したシナニがダイレクトシュートを放つも、サイドネットに外れる。
ゴールを奪えずにいると、82分に追加点を献上。ハイデンハイムGKラマイのキックがディンクチへと繋がり、鮮やかな一撃を突き刺された。
このまま試合は０−２で終了。敗れたザンクトパウリはリーグ戦７試合勝ちなしとなり、降格圏の17位ヴォルフスブルクとの勝点差は１となっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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この“裏天王山”で藤田と安藤が先発、原がベンチスタートとなったザンクトパウリは、敗れれば降格が決まる相手にいきなり先制を許す。開始３分、CKの流れから最後はジブジバーゼに押し込まれた。
ビハインドを負ったなか、11分には右からのサリアカスのクロスに安藤が飛び込んだが、合わせられない。
ハーフタイムに藤田を交代させたザンクトパウリは、49分にチャンスを創出。ピルカのラストパスに反応したシナニがダイレクトシュートを放つも、サイドネットに外れる。
ゴールを奪えずにいると、82分に追加点を献上。ハイデンハイムGKラマイのキックがディンクチへと繋がり、鮮やかな一撃を突き刺された。
このまま試合は０−２で終了。敗れたザンクトパウリはリーグ戦７試合勝ちなしとなり、降格圏の17位ヴォルフスブルクとの勝点差は１となっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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