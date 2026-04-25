俳優で歌手の及川光博（56）が25日、千葉県文化会館でデビュー30周年ワンマンショーツアー「TAKE IT ROSY！」千葉公演を開催した。

4月から全国10カ所11公演の全国ツアーを開催中。「音楽活動がここまで長く続くと思っていなかった。本当にベイベー（女性ファンの総称）たちのおかげ」とファンへ感謝し、「SNSで興味を持ってくれた初心者ベイベーたちも多くて、その初心者ベイベーたちの反応を見ているのが楽しい。1曲目はぽかーんとしていて、2曲目で笑い始めて、3曲目になると目がハートマークになっている」と笑顔を見せた。

王子様“ミッチー”は30周年を迎えてもなお若々しさや輝きは健在で、「とにかく笑顔で踊ること。毎週笑顔で、汗だくになって、肩よりも高く腕を上げることが若さの秘けつ」と語った。筋トレやボイストレーニングなどはせずに若さや体形を保っているといい、「ステージで踊って代謝を高めて筋肉量も上げている。今日も体重計に乗ってきて、体内年齢が40歳でした」と驚かせた。

一方で「王子様は90年代で卒業しているんですよ」と明かし、「今は『ちょっといけ好かない元王子』。略して『イケオジ』です」と笑いを誘った。今後の目標を問われると「私はただのびのびと輝きたい。40周年や50周年と先々のことを考えるのは欲張りかな。4年後に“還暦ミッチー”の大パーティーを開けるように頑張ります」と意気込んだ。