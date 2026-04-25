Image:株式会社ハレルヤ

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

「きちんと見せたい日も、ラフに動きたい日も、バッグはひとつで十分」。

そんな理想を叶えてくれるのが、「Virano（ヴィラノ）」のショルダーバッグ。上質なイタリアンレザーの風合いと、使うほどに実感する機能性。

そのバランスが、毎日をアップデートしてくれます。

使い込むほどに味わいが増す上質レザー

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スクエア型のミニマルなフォルムに上質なイタリアンレザー。このバランスが絶妙で、カジュアルにもフォーマルにも違和感なくなじむ「Virano」。

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「Virano」に使われているのは使い込むほどに風合いが増していくイタリアンレザー。時間とともに色味やツヤが変化し、自分だけの表情へと育っていきます。

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新品のきれいさもいいけれど、少しずつ“自分のものになっていく感覚”があるからこそ、自然と手に取る回数も増えていくはず。

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「ちゃんとして見える」のに気張りすぎない。日常に寄り添いながら長く付き合いたくなる一品です。

カラーは、4色展開

ミニマルなデザインの「Virano」は4色展開。

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ベーシックなブラック。

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上品なネイビー。

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やさしい印象をつくるブラウン。

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垢抜け感を演出するバーガンディー。どれもシックで落ち着いた色合いです。

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ストラップを調整すると3wayで使える

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「Virano」の魅力は、シンプルな見た目に反して使い方が柔軟なこと。

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ストラップの長さを変えれば肩掛け・斜め掛け・ボディショルダーと3通りの持ち方が可能。きれいめにもラフにも振れるから、コーデの幅も自然と広がります。

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さらに、MとLの2サイズ展開で、荷物量に合わせて使い方ができます。

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Mサイズは、必要最低限＋αが収まるコンパクト設計。身軽に動きたい日やメインバッグとは別に持つサブバッグとしても優秀。

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Lサイズは、しっかり入る安心感が魅力。仕事帰りや一日外出の日など、荷物が増えがちなシーンでも余裕を持って使えます。

コンビニも改札も、底面をかざすだけ！

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このバッグの隠れた魅力が、底に備えられた専用カードポケット。外から見えにくくカードの落下や紛失の心配がないのも安心できるポイント。

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交通系ICやクレジットカードをセットしておけば、改札もコンビニもバッグごとかざすだけで決済完了。いちいちバッグを開けて、財布を取り出して……そんな動作からは、もう卒業です。

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Source:CoSTORY