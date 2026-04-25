カゴメ（名古屋市）は、「Beyond オレンジを使っていないオレンジ味の100％ジュース」を、2026年3月10日に全国で発売した。

発売日には、期間限定ショップ「なになに味？JUICE STAND」を東京・渋谷にオープン。発表資料によると、3月15日までの開催中に約1万人が訪れた。

「黄にんじん」をベース

「Beyond オレンジを使っていないオレンジ味の100％ジュース」は、ニュージーランド産の「黄にんじん」を使用。フルーツのような自然な甘みの黄にんじんをベースに、リンゴ、パイナップルを組み合わせている。

現在、気候変動による異常気象の影響でオレンジの生産量が減少し、オレンジ果汁の供給不安や価格高騰が起きている。そこでカゴメでは、オレンジ果汁を使用せずにオレンジのような味わいを持つ新たなドリンクの開発に取り組んだ。

黄にんじんを見いだしたのは、オレンジ特有の「味の厚み」や「爽やかな甘さ」を再現するため、カゴメが世界中の素材を比較・検証した成果だという。

渋谷スクランブル交差点で体験イベント

期間限定ショップ「なになに味？JUICE STAND」は、渋谷駅前のスクランブル交差点にある三千里跡地で開かれた。

ここでは、「Beyond オレンジを使っていないオレンジ味の100％ジュース」をスリーブで覆い中身がわからない状態にして、1階で来場者に無料で配布。「何の味か分からない状態」で飲んでもらった。

その後、地下フロアで掲示されたヒントを見ながら味を予想する体験イベントだった。

ショップには6日間で1万人以上が来場。渋谷の中心部という場所柄、通行人の興味を引くイベントになったという。