【20代限定】春に行きたいと思う「大分県の旅行先」ランキング！2位「由布院温泉」、1位は？【2026年調査】
春の暖かな日差しが心地よく、20代にとって新しい年度の始まりやゴールデンウィークの計画に心躍る季節となりました。 そんな今の時期、SNS映えする絶景スポットや歴史情緒あふれる街並みが魅力のエリアから、若者世代の注目を集めた場所をまとめました。
All About ニュース編集部では、2026年4月9〜11日の期間、全国20代の男女251人を対象に、旅行先に関するアンケートを実施しました。その中から、【20代限定】春に行きたいと思う「大分県の旅行先」ランキングの結果をご紹介します。
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回答者からは「外気が寒すぎず暑すぎず、心地よい気温で温泉を満喫できると思ったから」（20代女性／北海道）、「温泉でゆったりしたい。別府の温泉巡りが楽しかったためまた行きたい」（20代女性／茨城県）、「ベタですが、やはり泉質が良く、ゆっくり過ごせるからです。家族と行きたいスポットです」（20代女性／福岡県）といったコメントがありました。
回答者からは「日本でも指折り数えられるほど有名な温泉街で観光地としても人気が高くて行ってみたいと思うから」（20代女性／京都府）、「温泉でゆったりしたり、地獄めぐりをしたいため」（20代女性／神奈川県）、「ちょうど良い気温のため、露天風呂や外気浴も心地よく楽しめそうだから」（20代女性／三重県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年4月9〜11日の期間、全国20代の男女251人を対象に、旅行先に関するアンケートを実施しました。その中から、【20代限定】春に行きたいと思う「大分県の旅行先」ランキングの結果をご紹介します。
2位：由布院温泉／103票2位は、由布岳の麓に広がる情緒豊かな由布院温泉です。春はメインストリートの「湯の坪街道」を散策しながら、食べ歩きや雑貨店巡りを楽しむのに最適な季節。新緑に包まれた金鱗湖の景色や、馬車がのんびりと走る田園風景は、20代の旅行客に癒やしのひとときを提供してくれます。
回答者からは「外気が寒すぎず暑すぎず、心地よい気温で温泉を満喫できると思ったから」（20代女性／北海道）、「温泉でゆったりしたい。別府の温泉巡りが楽しかったためまた行きたい」（20代女性／茨城県）、「ベタですが、やはり泉質が良く、ゆっくり過ごせるからです。家族と行きたいスポットです」（20代女性／福岡県）といったコメントがありました。
1位：別府温泉／139票1位は、日本一の湧出量を誇る別府温泉でした。「別府地獄めぐり」などの観光スポットが充実しており、友達同士やカップルで賑やかに楽しめる点が人気です。春の爽やかな気候の中、多種多様な泉質を楽しめる湯屋巡りや、地熱を利用した「地獄蒸し料理」を堪能する体験型観光が支持されています。
回答者からは「日本でも指折り数えられるほど有名な温泉街で観光地としても人気が高くて行ってみたいと思うから」（20代女性／京都府）、「温泉でゆったりしたり、地獄めぐりをしたいため」（20代女性／神奈川県）、「ちょうど良い気温のため、露天風呂や外気浴も心地よく楽しめそうだから」（20代女性／三重県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)