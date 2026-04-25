【投資部門別売買動向】海外勢が3週連続で買い越し、3週合計買越額は4.5兆円に膨らむ (4月第3週)
●海外勢が3週連続で買い越し、3週合計買越額は4.5兆円に膨らむ
東証が23日に発表した4月第3週(13日～17日)の投資部門別売買動向(現物)によると、中東和平への実現期待が高まりAI・半導体関連株を中心に買われ、日経平均株価が前週末比1551円高の5万8475円と大幅続伸し史上最高値を更新したこの週は、海外投資家が3週連続で買い越した。買越額は9977億円と前の週の1兆6418億円から減少したものの、高水準が続いた。3週合計の買越額は4兆5546億円に膨らんだ。海外投資家は先物の投資部門別売買動向では日経225先物、TOPIX先物、ミニ日経225先物、ミニTOPIX先物、日経225マイクロの合計で4週ぶりに買い越した。買越額は821億円だった。前の週は891億円の売り越し。現物と先物の合算では1兆798億円の買い越しだった。個人投資家は4週ぶりに買い越し、買越額は3302億円だった。前の週は7871億円の売り越しだった。
一方、証券会社の自己売買が3週連続で売り越し、売越額は9633億円と前の週の5397億円から拡大した。年金基金の売買動向を映すとされる信託銀行が2週連続で売り越し、売越額は1854億円と前の週の551億円から増加した。
日経平均が史上最高値を更新する中、海外投資家が3週連続で買い越し、3週合計の買越額は4兆5546億円に膨らんだ。
■投資部門別売買代金差額 (4月13日～17日)
東証・名証２市場の内国普通株式市場の合計［総合証券ベース（全50社）］
※単位：億円（億円未満切り捨て） ▲は売り越し
海外投資家 信託銀行 個人合計 [ 現金 信用 ] 日経平均 ( 前週比 )
4月 ―――
第3週 9,977 ▲1,854 3,302 [ ▲1,312 4,615 ] 58,475円 ( +1551 円)
第2週 16,418 ▲551 ▲7,871 [ ▲6,144 ▲1,726 ] 56,924円 ( +3800 円)
第1週 19,149 1,426 ▲4,396 [ ▲4,369 ▲26 ] 53,123円 ( -249 円)
3月 ―――
第4週 ▲15,090 ▲1,034 ▲145 [ 3,172 ▲3,318 ] 53,373円 ( +0 円)
第3週 ▲5,191 ▲598 3,383 [ 1,230 2,153 ] 53,372円 ( -447 円)
第2週 ▲4,906 ▲2,700 4,267 [ 2,916 1,350 ] 53,819円 ( -1801 円)
第1週 2,377 ▲10,863 8,329 [ 4,440 3,889 ] 55,620円 ( -3229 円)
2月 ―――
第4週 7,910 ▲7,497 ▲4,604 [ ▲4,495 ▲109 ] 58,850円 ( +2024 円)
第3週 5,426 ▲9,515 5,466 [ 1,317 4,148 ] 56,825円 ( -116 円)
第2週 12,323 ▲4,440 ▲11,658 [ ▲10,494 ▲1,164 ] 56,941円 ( +2688 円)
第1週 2,745 ▲3,788 ▲4,402 [ ▲4,803 400 ] 54,253円 ( +930 円)
1月 ―――
第4週 1,598 ▲2,898 8,348 [ 4,715 3,633 ] 53,322円 ( -524 円)
第3週 1,921 ▲4,249 4,792 [ 1,377 3,414 ] 53,846円 ( -89 円)
第2週 7,804 ▲2,459 ▲6,627 [ ▲6,747 119 ] 53,936円 ( +1996 円)
第1週 12,246 ▲77 ▲5,428 [ ▲5,644 216 ] 51,939円 ( +1600 円)
12月 ―――
第5週 ▲149 175 1,846 [ 29 1,817 ] 50,339円 ( -410 円)
第4週 ▲210 307 ▲3,852 [ ▲4,042 189 ] 50,750円 ( +1243 円)
第3週 ▲4,390 ▲1,766 2,565 [ ▲263 2,828 ] 49,507円 ( -1329 円)
第2週 1,897 1,293 ▲2,502 [ ▲3,936 1,433 ] 50,836円 ( +344 円)
第1週 34 ▲2,084 2,076 [ 23 2,053 ] 50,491円 ( +237 円)
※「信託銀行」は年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)など年金基金の売買動向を映すとされる部門。「個人・現金」は個人投資家による現物取引の売買動向、「個人・信用」は個人投資家による信用取引の売買動向。
※日銀が金融緩和策の一環として実施しているETF(上場投資信託)の買い入れは、ETFを組成する証券会社の自己売買部門を通じて買い入れているとみられる。
株探ニュース
東証が23日に発表した4月第3週(13日～17日)の投資部門別売買動向(現物)によると、中東和平への実現期待が高まりAI・半導体関連株を中心に買われ、日経平均株価が前週末比1551円高の5万8475円と大幅続伸し史上最高値を更新したこの週は、海外投資家が3週連続で買い越した。買越額は9977億円と前の週の1兆6418億円から減少したものの、高水準が続いた。3週合計の買越額は4兆5546億円に膨らんだ。海外投資家は先物の投資部門別売買動向では日経225先物、TOPIX先物、ミニ日経225先物、ミニTOPIX先物、日経225マイクロの合計で4週ぶりに買い越した。買越額は821億円だった。前の週は891億円の売り越し。現物と先物の合算では1兆798億円の買い越しだった。個人投資家は4週ぶりに買い越し、買越額は3302億円だった。前の週は7871億円の売り越しだった。
一方、証券会社の自己売買が3週連続で売り越し、売越額は9633億円と前の週の5397億円から拡大した。年金基金の売買動向を映すとされる信託銀行が2週連続で売り越し、売越額は1854億円と前の週の551億円から増加した。
日経平均が史上最高値を更新する中、海外投資家が3週連続で買い越し、3週合計の買越額は4兆5546億円に膨らんだ。
■投資部門別売買代金差額 (4月13日～17日)
東証・名証２市場の内国普通株式市場の合計［総合証券ベース（全50社）］
※単位：億円（億円未満切り捨て） ▲は売り越し
海外投資家 信託銀行 個人合計 [ 現金 信用 ] 日経平均 ( 前週比 )
4月 ―――
第3週 9,977 ▲1,854 3,302 [ ▲1,312 4,615 ] 58,475円 ( +1551 円)
第2週 16,418 ▲551 ▲7,871 [ ▲6,144 ▲1,726 ] 56,924円 ( +3800 円)
第1週 19,149 1,426 ▲4,396 [ ▲4,369 ▲26 ] 53,123円 ( -249 円)
3月 ―――
第4週 ▲15,090 ▲1,034 ▲145 [ 3,172 ▲3,318 ] 53,373円 ( +0 円)
第3週 ▲5,191 ▲598 3,383 [ 1,230 2,153 ] 53,372円 ( -447 円)
第2週 ▲4,906 ▲2,700 4,267 [ 2,916 1,350 ] 53,819円 ( -1801 円)
第1週 2,377 ▲10,863 8,329 [ 4,440 3,889 ] 55,620円 ( -3229 円)
2月 ―――
第4週 7,910 ▲7,497 ▲4,604 [ ▲4,495 ▲109 ] 58,850円 ( +2024 円)
第3週 5,426 ▲9,515 5,466 [ 1,317 4,148 ] 56,825円 ( -116 円)
第2週 12,323 ▲4,440 ▲11,658 [ ▲10,494 ▲1,164 ] 56,941円 ( +2688 円)
第1週 2,745 ▲3,788 ▲4,402 [ ▲4,803 400 ] 54,253円 ( +930 円)
1月 ―――
第4週 1,598 ▲2,898 8,348 [ 4,715 3,633 ] 53,322円 ( -524 円)
第3週 1,921 ▲4,249 4,792 [ 1,377 3,414 ] 53,846円 ( -89 円)
第2週 7,804 ▲2,459 ▲6,627 [ ▲6,747 119 ] 53,936円 ( +1996 円)
第1週 12,246 ▲77 ▲5,428 [ ▲5,644 216 ] 51,939円 ( +1600 円)
12月 ―――
第5週 ▲149 175 1,846 [ 29 1,817 ] 50,339円 ( -410 円)
第4週 ▲210 307 ▲3,852 [ ▲4,042 189 ] 50,750円 ( +1243 円)
第3週 ▲4,390 ▲1,766 2,565 [ ▲263 2,828 ] 49,507円 ( -1329 円)
第2週 1,897 1,293 ▲2,502 [ ▲3,936 1,433 ] 50,836円 ( +344 円)
第1週 34 ▲2,084 2,076 [ 23 2,053 ] 50,491円 ( +237 円)
※日銀が金融緩和策の一環として実施しているETF(上場投資信託)の買い入れは、ETFを組成する証券会社の自己売買部門を通じて買い入れているとみられる。
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