【ファイナルファンタジーXIV: 白銀のワンダラー】 2027年1月配信予定

スクウェア・エニックスは現地時間の4月24日、「ファイナルファンタジーXIV ファンフェスティバル2026 in アナハイム(以下、北米ファンフェス)」をAnaheim Convention Centerで開催し、最新拡張パッケージ「白銀のワンダラー（探求者）」を正式発表した。サービス開始は2027年1月を予定。

ファンフェス恒例となっている基調講演では、「FFXIV」プロデューサー兼ディレクターの吉田直樹氏より、最新拡張パッケージ「白銀のワンダラー」の発表をはじめ、世界観やゲームデザインの拡張など様々な情報が公開された。

大歓声を受ける「FFXIV」プロデューサー兼ディレクター吉田直樹氏

【FINAL FANTASY XIV Fan Festival 2026 in Anaheim - Day 1】

(c)SQUARE ENIX

IMAGE ILLUSTRATION (c)YOSHITAKA AMANO