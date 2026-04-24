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【知らないとヤバい】新NISA民の9割が知らない「プライベートクレジット問題」と株式市場への影響

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ラプトル博士が「【知らないとヤバい】9割が知らない"プライベートクレジット問題"のリスクとは？株式市場への影響と新NISA民が取るべき防衛戦略を解説！」を公開した。動画では、近年急成長を遂げている「プライベートクレジット」の基礎知識と、現在市場で起きている解約ラッシュの背景、そしてそれがリーマンショックの再来となるのかについて解説している。



プライベートクレジットとは、銀行以外のファンドが企業に直接お金を貸し付ける仕組みのこと。ラプトル博士は、市場規模が約286兆円にまで急成長した背景として、銀行規制の強化や低金利環境での高利回りニーズなどを挙げた。しかし現在、米国のファンドで解約制限が発動するなど、異常事態が起きているという。



解約ラッシュの要因について、ラプトル博士はAI進化に伴うテクノロジー関連企業の体力低下や、現金を払わず借金元本を増やす「PIK（現物支払い）」を利用した実質的なデフォルトの先送りが起きていると指摘。さらに、超低金利時代に組まれた大量のローンが2026年に満期を迎え、返済期限が集中することが大きなリスクになっていると語った。



これが「リーマンショックの再来」となるかについて、ラプトル博士は「レバレッジ水準」や「商品の複雑さ」の違いから、パニック的な大暴落の可能性は低いと説明。一方で、ファンド自身が資産価値を決めることによる「見えないリスク」に言及し、「パニック的な大暴落ではなく、じわじわ企業の倒産が増える『失われた30年型』の信用収縮リスク」だと断言した。



日本のメガバンクや生命保険会社もこの市場に巨額の資金を投じており、一般の投資家にとっても決して対岸の火事ではない。ラプトル博士は、新NISAなどでインデックス投資を行う人々に対し、信用収縮が起きた際の低迷リスクを警告し、物事の見方が変わるような新たな視点を提供して締めくくった。