アイドルグループ「＝ＬＯＶＥ」の“みりにゃ”こと大谷映美里が、一足早い浴衣姿を披露した。

大谷は２４日までに自身のインスタグラムを更新。「浴衣かわい〜〜ロゼミュから初めて、浴衣を作ってみました！！去年の夏から動いてたのでやっとお披露目 どれが好きかな〜〜？」とつづり、自身がプロデュースするブランドから浴衣が発売されることを報告。紺色や白色、水色など様々な色合いの浴衣姿をアップ。「着付けに時間がかかる浴衣を気軽に着てもらえるように、中がキャミワンピになっているセパレートタイプにしました 着付けもお出かけも、楽ちんになるといいなって後ろの帯は刺すだけで簡単につけられます 浴衣は季節物＆生産に時間がかかるので増産が難しくて…数量限定なので、この機会にぜひ 今年の夏も一緒に可愛くたのしもうねっ！」と続けた。

この投稿には「需要しかないよ！！」「お綺麗でございます お姫様が浴衣着ると…可愛いでは終わらないんだなっ」「美人すぎる」「これは流石に可愛すぎた」「ごめん、俺以外見んといてくれ」「みりにゃ浴衣...尊すぎる...」「色っぽいね」などのコメントが寄せられた。