来週の主なマーケットイベント
◎経済統計・イベントなど
◇４月２７日
１０：３０ 中・工業企業利益高
１４：００ 日・景気動向指数（改定値）
１５：００ 独・ＧＦＫ消費者信頼感調査
※日・日銀金融政策決定会合（１日目）
※米・２年物国債入札
※米・５年物国債入札
※ベトナム市場が休場
◇４月２８日
０８：３０ 日・失業率
０８：３０ 日・有効求人倍率
２２：００ 米・住宅価格指数
２２：００ 米・Ｓ＆Ｐケースシラー住宅価格指数
２３：００ 米・リッチモンド連銀製造業指数
２３：００ 米・消費者信頼感指数（コンファレンスボード）
※日・日銀金融政策決定会合の結果発表
※日・日銀「経済・物価情勢の展望（展望レポート）」
※日・閣議
※米・ＦＯＭＣ（連邦公開市場委員会）１日目
※米・７年物国債入札
◇４月２９日
１０：３０ 豪・消費者物価指数
１８：００ ユーロ・経済信頼感
２０：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数
２１：００ 独・消費者物価指数（速報値）
２１：３０ 米・卸売在庫
２１：３０ 米・住宅着工件数
２１：３０ 米・建設許可件数
２１：３０ 米・耐久財受注
※昭和の日の祝日で日本市場は休場
◇４月３０日
０３：００ 米・ＦＯＭＣ（連邦公開市場委員会）結果発表
０３：３０ 米・パウエルＦＲＢ（連邦準備理事会）議長が会見
０８：５０ 日・鉱工業生産（速報値）
０８：５０ 日・商業動態統計
１０：３０ 日・２年物利付国債の入札
１０：３０ 中・製造業購買担当者景気指数
１０：４５ 中・レーティングドッグ製造業購買担当者景気指数
１４：００ 日・新設住宅着工戸数
１４：００ 日・消費者態度指数
１４：３０ 仏・消費支出
１４：３０ 仏・ＧＤＰ（国内総生産，速報値）
１５：４５ 仏・消費者物価指数（速報値）
１５：４５ 仏・卸売物価指数
１６：５５ 独・失業率
１６：５５ 独・失業者数
１７：００ 独・ＧＤＰ（国内総生産，速報値）
１８：００ ユーロ・ＧＤＰ（域内総生産，速報値）
１８：００ ユーロ・消費者物価指数（速報値）
１８：００ ユーロ・失業率
１９：００ 日・外国為替介入実績
２０：００ 英・ＢＯＥ（英中央銀行）政策金利発表
２０：００ 英・ＭＰＣ（中央銀行金融政策委員会）議事要旨
２１：１５ ユーロ・ＥＣＢ（欧州中央銀行）政策金利
２１：３０ 米・個人所得
２１：３０ 米・個人消費支出
２１：３０ 米・雇用コスト指数
２１：３０ 米・実質ＧＤＰ（国内総生産，速報値）
２１：３０ 米・新規失業保険申請件数
２１：３０ 米・失業保険継続受給者数
２１：４５ ユーロ・ラガルドＥＣＢ（欧州中央銀行）総裁が会見
２２：４５ 米・シカゴ購買部協会景気指数
２３：００ 米・景気先行指標総合指数
※ベトナム市場が休場
◇５月１日
０８：３０ 日・東京都区部消費者物価指数
０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況
１０：２０ 日・３カ月物国庫短期証券の入札
１０：３０ 日・１０年物物価連動国債の入札
１０：３０ 豪・卸売物価指数
１７：３０ 英・消費者信用残高
１７：３０ 英・マネーサプライ
１７：３０ 英・製造業購買担当者景気指数（改定値）
２２：４５ 米・製造業購買担当者景気指数（改定値）
２３：００ 米・ＩＳＭ（サプライマネジメント協会）製造業景況指数
※ドイツ，フランス，中国，台湾，韓国，シンガポール，マレーシア，タイ，フィリピン，インド，インドネシア市場などが休場
◎決算発表・新規上場など
○４月２７日
決算発表：きんでん<1944>，不二家<2211>，ＮＳＳＯＬ<2327>，東エレデバ<2760>，ヒューリック<3003>，コーテクＨＤ<3635>，三菱総研<3636>，さくらネット<3778>，アステラス<4503>，合同鉄<5410>，中発条<5992>，アマノ<6436>，日立<6501>，山洋電<6516>，アンリツ<6754>，マクセル<6810>，アドテスト<6857>，日東電<6988>，ティラド<7236>，フタバ<7241>，エクセディ<7278>，愛三工<7283>，小松ウオール<7949>，信越ポリ<7970>，三谷産<8285>，大和<8601>，松井<8628>，キムラユニテ<9368>，ゼンリン<9474>ほか
※海外企業決算発表：ベライゾン・コミュニケーションズほか
○４月２８日
決算発表：関電工<1942>，クラフティア<1959>，山パン<2212>，トヨタ紡織<3116>，トクヤマ<4043>，信越化<4063>，積水化<4204>，大塚ＨＤ<4578>，ＯＬＣ<4661>，電通総研<4812>，豊田織<6201>，コマツ<6301>，住友重<6302>，ジェイテクト<6473>，三菱電<6503>，富士電機<6504>，ソシオネクス<6526>，マキタ<6586>，マブチ<6592>，ＮＥＣ<6701>，ＴＤＫ<6762>，デンソー<6902>，アイシン<7259>，豊田合<7282>，コクヨ<7984>，日本取引所<8697>，相鉄ＨＤ<9003>，ＪＲ東海<9022>，東京メトロ<9023>，スカＪＳＡＴ<9412>，中部電<9502>，中国電<9504>，東ガス<9531>ほか
※海外企業決算発表：コカ・コーラ，ビザほか
○４月２９日
※海外企業決算発表：アマゾン・ドット・コム，アルファベット，マイクロソフト，メタプラットフォームズ，クアルコムほか
○４月３０日
決算発表：大東建<1878>，コカＢＪＨ<2579>，ＺＯＺＯ<3092>，太陽ＨＤ<4626>，大塚商<4768>，日電硝<5214>，ＴＯＴＯ<5332>，ＮＧＫ<5333>，特殊陶<5334>，大和工<5444>，ＬＩＸＩＬ<5938>，ナブテスコ<6268>，アルプスアル<6770>，レーザーテク<6920>，京セラ<6971>，村田製<6981>，ＨＯＹＡ<7741>，豊通商<8015>，東エレク<8035>，ビプロジー<8056>，東武<9001>，ＪＲ東日本<9020>，ＪＲ西日本<9021>，ヤマトＨＤ<9064>，商船三井<9104>，ＪＡＬ<9201>，ＡＮＡＨＤ<9202>，三菱倉<9301>，関西電<9503>，東北電<9506>，九州電<9508>，邦ガス<9533>，ミスミＧ<9962>ほか
※海外企業決算発表：アップル，キャタピラー，メルク，アムジェンほか
○５月１日
決算発表：ＩＴメディア<2148>，伊藤米久ＨＤ<2296>，エムスリー<2413>，双日<2768>，クラシル<299A>，ジョイ本田<3191>，伊勢化<4107>，アイカ工<4206>，ネクセラ<4565>，ちゅうぎんＦ<5832>，ＡＲＥＨＤ<5857>，アルインコ<5933>，エラン<6099>，ＤＭＧ森精機<6141>，ガリレイ<6420>，ＪＶＣケンウ<6632>，エプソン<6724>，タムロン<7740>，Ｊ・ＴＥＣ<7774>，伊藤忠<8001>，丸紅<8002>，三井物<8031>，住友商<8053>，三菱商<8058>，ＳＢＩ新生銀<8303>，ＳＢＩ<8473>，フジ住<8860>，イチネンＨＤ<9619>，ＤＴＳ<9682>，旭情報<9799>ほか
※海外企業決算発表：シェブロン，エクソン・モービルほか
出所：MINKABU PRESS
◇４月２７日
１０：３０ 中・工業企業利益高
１４：００ 日・景気動向指数（改定値）
１５：００ 独・ＧＦＫ消費者信頼感調査
※日・日銀金融政策決定会合（１日目）
※米・２年物国債入札
※米・５年物国債入札
※ベトナム市場が休場
◇４月２８日
０８：３０ 日・失業率
０８：３０ 日・有効求人倍率
２２：００ 米・住宅価格指数
２２：００ 米・Ｓ＆Ｐケースシラー住宅価格指数
２３：００ 米・リッチモンド連銀製造業指数
２３：００ 米・消費者信頼感指数（コンファレンスボード）
※日・日銀金融政策決定会合の結果発表
※日・日銀「経済・物価情勢の展望（展望レポート）」
※日・閣議
※米・ＦＯＭＣ（連邦公開市場委員会）１日目
※米・７年物国債入札
◇４月２９日
１０：３０ 豪・消費者物価指数
１８：００ ユーロ・経済信頼感
２０：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数
２１：００ 独・消費者物価指数（速報値）
２１：３０ 米・卸売在庫
２１：３０ 米・住宅着工件数
２１：３０ 米・建設許可件数
２１：３０ 米・耐久財受注
※昭和の日の祝日で日本市場は休場
◇４月３０日
０３：００ 米・ＦＯＭＣ（連邦公開市場委員会）結果発表
０３：３０ 米・パウエルＦＲＢ（連邦準備理事会）議長が会見
０８：５０ 日・鉱工業生産（速報値）
０８：５０ 日・商業動態統計
１０：３０ 日・２年物利付国債の入札
１０：３０ 中・製造業購買担当者景気指数
１０：４５ 中・レーティングドッグ製造業購買担当者景気指数
１４：００ 日・新設住宅着工戸数
１４：００ 日・消費者態度指数
１４：３０ 仏・消費支出
１４：３０ 仏・ＧＤＰ（国内総生産，速報値）
１５：４５ 仏・消費者物価指数（速報値）
１５：４５ 仏・卸売物価指数
１６：５５ 独・失業率
１６：５５ 独・失業者数
１７：００ 独・ＧＤＰ（国内総生産，速報値）
１８：００ ユーロ・ＧＤＰ（域内総生産，速報値）
１８：００ ユーロ・消費者物価指数（速報値）
１８：００ ユーロ・失業率
１９：００ 日・外国為替介入実績
２０：００ 英・ＢＯＥ（英中央銀行）政策金利発表
２０：００ 英・ＭＰＣ（中央銀行金融政策委員会）議事要旨
２１：１５ ユーロ・ＥＣＢ（欧州中央銀行）政策金利
２１：３０ 米・個人所得
２１：３０ 米・個人消費支出
２１：３０ 米・雇用コスト指数
２１：３０ 米・実質ＧＤＰ（国内総生産，速報値）
２１：３０ 米・新規失業保険申請件数
２１：３０ 米・失業保険継続受給者数
２１：４５ ユーロ・ラガルドＥＣＢ（欧州中央銀行）総裁が会見
２２：４５ 米・シカゴ購買部協会景気指数
２３：００ 米・景気先行指標総合指数
※ベトナム市場が休場
◇５月１日
０８：３０ 日・東京都区部消費者物価指数
０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況
１０：２０ 日・３カ月物国庫短期証券の入札
１０：３０ 日・１０年物物価連動国債の入札
１０：３０ 豪・卸売物価指数
１７：３０ 英・消費者信用残高
１７：３０ 英・マネーサプライ
１７：３０ 英・製造業購買担当者景気指数（改定値）
２２：４５ 米・製造業購買担当者景気指数（改定値）
２３：００ 米・ＩＳＭ（サプライマネジメント協会）製造業景況指数
※ドイツ，フランス，中国，台湾，韓国，シンガポール，マレーシア，タイ，フィリピン，インド，インドネシア市場などが休場
○４月２７日
決算発表：きんでん<1944>，不二家<2211>，ＮＳＳＯＬ<2327>，東エレデバ<2760>，ヒューリック<3003>，コーテクＨＤ<3635>，三菱総研<3636>，さくらネット<3778>，アステラス<4503>，合同鉄<5410>，中発条<5992>，アマノ<6436>，日立<6501>，山洋電<6516>，アンリツ<6754>，マクセル<6810>，アドテスト<6857>，日東電<6988>，ティラド<7236>，フタバ<7241>，エクセディ<7278>，愛三工<7283>，小松ウオール<7949>，信越ポリ<7970>，三谷産<8285>，大和<8601>，松井<8628>，キムラユニテ<9368>，ゼンリン<9474>ほか
※海外企業決算発表：ベライゾン・コミュニケーションズほか
○４月２８日
決算発表：関電工<1942>，クラフティア<1959>，山パン<2212>，トヨタ紡織<3116>，トクヤマ<4043>，信越化<4063>，積水化<4204>，大塚ＨＤ<4578>，ＯＬＣ<4661>，電通総研<4812>，豊田織<6201>，コマツ<6301>，住友重<6302>，ジェイテクト<6473>，三菱電<6503>，富士電機<6504>，ソシオネクス<6526>，マキタ<6586>，マブチ<6592>，ＮＥＣ<6701>，ＴＤＫ<6762>，デンソー<6902>，アイシン<7259>，豊田合<7282>，コクヨ<7984>，日本取引所<8697>，相鉄ＨＤ<9003>，ＪＲ東海<9022>，東京メトロ<9023>，スカＪＳＡＴ<9412>，中部電<9502>，中国電<9504>，東ガス<9531>ほか
※海外企業決算発表：コカ・コーラ，ビザほか
○４月２９日
※海外企業決算発表：アマゾン・ドット・コム，アルファベット，マイクロソフト，メタプラットフォームズ，クアルコムほか
○４月３０日
決算発表：大東建<1878>，コカＢＪＨ<2579>，ＺＯＺＯ<3092>，太陽ＨＤ<4626>，大塚商<4768>，日電硝<5214>，ＴＯＴＯ<5332>，ＮＧＫ<5333>，特殊陶<5334>，大和工<5444>，ＬＩＸＩＬ<5938>，ナブテスコ<6268>，アルプスアル<6770>，レーザーテク<6920>，京セラ<6971>，村田製<6981>，ＨＯＹＡ<7741>，豊通商<8015>，東エレク<8035>，ビプロジー<8056>，東武<9001>，ＪＲ東日本<9020>，ＪＲ西日本<9021>，ヤマトＨＤ<9064>，商船三井<9104>，ＪＡＬ<9201>，ＡＮＡＨＤ<9202>，三菱倉<9301>，関西電<9503>，東北電<9506>，九州電<9508>，邦ガス<9533>，ミスミＧ<9962>ほか
※海外企業決算発表：アップル，キャタピラー，メルク，アムジェンほか
○５月１日
決算発表：ＩＴメディア<2148>，伊藤米久ＨＤ<2296>，エムスリー<2413>，双日<2768>，クラシル<299A>，ジョイ本田<3191>，伊勢化<4107>，アイカ工<4206>，ネクセラ<4565>，ちゅうぎんＦ<5832>，ＡＲＥＨＤ<5857>，アルインコ<5933>，エラン<6099>，ＤＭＧ森精機<6141>，ガリレイ<6420>，ＪＶＣケンウ<6632>，エプソン<6724>，タムロン<7740>，Ｊ・ＴＥＣ<7774>，伊藤忠<8001>，丸紅<8002>，三井物<8031>，住友商<8053>，三菱商<8058>，ＳＢＩ新生銀<8303>，ＳＢＩ<8473>，フジ住<8860>，イチネンＨＤ<9619>，ＤＴＳ<9682>，旭情報<9799>ほか
※海外企業決算発表：シェブロン，エクソン・モービルほか
出所：MINKABU PRESS