契約20年でディレクション 第2、3弾も準備

プロゴルファー・上田桃子とウェアブランドのPEARLY GATES（パーリーゲイツ）による特別企画「GOLD RABBIT（ゴールド ラビット）」コレクションが、24日の発売日を前に完売したことが分かった。同日までにPEARLY GATESが発表した。

2024年シーズンを最後にツアーから離れた上田は今春、PEARLY GATESの限定アイテムをディレクションした。同ブランドは自ら希望してプロデビュー時の2006年に契約。20年の歴史を振り返り、自身がジュニア時代に憧れていた昔から好きな「立ちうさぎ」のモチーフをアレンジして取り入れるアイデアなども提案した。

これがゴルフファンの間で話題を呼び、今月8日午前10時開始の第1弾抽選受付は、30分で販売予定枚数に到達。現在は入手困難な状況を受け、同社は「第2弾は5月27日の発売予定。第3弾は6月上旬に情報解禁を予定しています」としている。

PEARLY GATESは1989年、サンエー・インターナショナルのスタッフたちが「自分たちが着たいゴルフウェアを作ろう」との思いからスタート。日本発のゴルフウェアブランドでは、先駆け的な存在になっている。



（THE ANSWER編集部）