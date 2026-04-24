4月17日、『横浜・八景島シーパラダイス』のゴールデンウィーク特別企画『マツケンまみれゆうえんち』がスタート。「マツケン」こと俳優・松平健とのコラボレーションで、『マツケンサンバ』を流しながら園内を周遊する汽車や、マツケンに水を飲ませるアトラクションなど「マツケンまみれ」を楽しめる企画となっている。

【写真】「すっげぇシュール」テーマパークが“マツケンまみれ”の衝撃!!

『横浜・八景島シーパラダイス』GW企画

ベテラン俳優として活躍を続ける松平は、マツケンの愛称で親しまれ、『マツケンサンバ』とともに世代を超えて愛されている。

一方、『横浜・八景島シーパラダイス』では現在、ひと足先にアニメ『僕のヒーローアカデミア』のコラボイベント『海の生きものたちと一緒にPLUS ULTRA』（3月24日〜5月7日）も始まっていたが、そこへ新たに開催されるのが『マツケンまみれゆうえんち』（4月17日〜5月7日）。

マツケンらしさ全開のきらびやかな公式サイトを確認すると、土日祝日のみ運行する汽車『マツケントレイン』や、親子や友人同士、カップルでも楽しめそうなアトラクション『マツケンバブルシューティング』のほか、“魚になったマツケン”を釣りあげた写真を撮影できるフォトスポット『マツケン釣り上げフォト』、“横浜のマツケン量を増やしたい”という名目の『マツケンのお面無料配布』などが紹介されている。

ネットユーザーも「マツケンシーパラダイス行きたすぎ」「エイプリルフールかと思った」「マツケン釣りあげフォト撮りたい」「今シーパラは、ヒロアカとマツケンが混在しているって………コト？？」「シーパラ攻めてる」などと注目が集まっている。

また、早くも「マツケンまみれ」を体験してきたユーザーからは「シーパラしっかり狂っててよかった」「マツケンシートレイン、人気すぎて乗れませんでした泣 うまく音が入ってないけどマツケンサンバ流しながら走っててすっげぇシュール」「狂気すぎるwww（褒め言葉）」という“称賛”が寄せられている。

なお、4月27日〜5月7日の間は『マツケンサンバ』の歌詞に登場する“オレ！”にかけたドリンク『晴れ乞いカフェ・オレ！』が販売される。さらに、4月27日の11〜12時（予定）には水族館『ドルフィン ファンタジー』前に松平本人が登場し、「日本を代表する晴れの神様」として、高所作業車の上から太陽に向かって「マツケンSUNバ」（晴れを呼ぶ踊り）を披露。ゴールデンウィーク期間中の晴れの日数に応じ、松平への謝礼が変わる「天候インセンティブ報酬」という日本初の契約の発表セレモニーも実施するそうだ。

アトラクションを含め、チケットが必要なものもあるので、公式サイトを要チェック！