台湾海峡を挟んだ緊張状態が長期化する中で、中国による台湾へのアプローチは重層的な広がりを見せている。一般的に注目されやすいのは軍事演習による威嚇や経済的な禁輸措置であるが、国際社会における台湾の立ち位置を根本から揺るがす手法として、極めて戦略的に展開されているのが外交的圧力である。

この外交的攻勢は、単なる二国間関係の構築に留まらず、国際社会における台湾の国家としての正統性をはく奪し、中国が提唱する「一つの中国」の原則を既成事実化させるための周到なプロセスとして機能している。

中国が展開する外交的圧力の核心は、台湾と外交関係を持つ、いわゆる国交樹立国を切り崩す点にある。その主要な手段として用いられるのが、強大な経済力を背景とした経済支援やインフラ投資である。

中国は、開発途上国を中心とした台湾の友好国に対し、巨額の融資や巨大経済圏構想「一帯一路」への参画を提示し、経済的な依存関係を構築する。

受領国側にとって、中国との国交樹立は巨大市場へのアクセスや切実なインフラ整備の実現を意味するため、台湾との断交を選択する誘因は極めて強くなる。結果として、台湾の国交樹立国数は歴史的な減少傾向にあり、国際社会における台湾の外交的空間は着実に狭められている。

こうした動きの背景には、台湾を国家ではなく「中国の一地域」として位置づけようとする明確な政治的意図が存在する。中国側にとって、台湾と正式な外交関係を結ぶ国をゼロに近づけることは、台湾が主権国家として振る舞う基盤を喪失させることに直結する。

また、この圧力は二国間関係のみならず、国連をはじめとする国際機関においても徹底されている。世界保健機関（WHO）や国際民間航空機関（ICAO）といった専門機関への台湾のオブザーバー参加が困難となっている現状は、中国の外交的影響力が国際秩序の細部にまで浸透していることを示唆している。

台湾は経済、文化など実務的な協力関係を深化

一方で、こうした中国の圧力に対し、台湾側も戦略的な対抗策を講じている。正式な外交関係を持たない米国や日本、欧州諸国などとの間で、経済、文化、技術といった実務的な協力関係を深化させる実務外交を展開している。

特に半導体産業を中心としたサプライチェーンにおける重要性を背景に、非公式ながらも強固な連携を築くことで、外交的孤立を回避しようとする動きが活発化している。

これに対し、中国側はこうした非公式な関係強化についても「台湾独立派への誤った信号」として警戒を強め、さらなる外交的制裁を示唆するなど、攻防は一段と激しさを増している。

中国による外交的圧力は、国際法上の地位をめぐる高度な政治闘争の一環であるといえる。経済支援を梃子（てこ）にした国交の移行は、当該国の主権的判断に基づくものであると同時に、中台間の力学バランスが大きく中国側に傾いている現実を反映している。

国際社会における台湾の存在感と法的な承認の乖離（かいり）が広がる中で、中国による外交的な既成事実化のプロセスは、今後も東アジアの安全保障環境を規定する極めて重要な変数であり続けるだろう。この静かなる外交戦は、物理的な衝突を伴わずとも、将来的な中台関係の行方を決定づける重い意味を持つことになろう。

文/和田大樹 内外タイムス