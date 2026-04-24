物価が上がり続ける今、「少しでもお得に買い物をしたい」と願うのは、消費者心理として当然のことだと思います。一方で、お得さを追いかけるほど、「ポイントを追いかけ過ぎて疲れてしまう」「セールのたびに判断に迷う」という状態になってしまっている人は少なくありません。

【豆知識】「えっ…知らなかった」 これがネット通販でお得に買い物する方法です！

私はネットショップの運営やデータ分析を通じて多くの購買行動を見てきましたが、「お得、簡単、ポイ活」という3つの欲を満たす方法について、数多くの購買行動を見てきた立場から、その方法を効率良く整理してお伝えします。

（1）「お得」：最安値よりも「納得感」を大切に

まずお伝えしたいのは、お得な買い物というのは、単純に価格だけの話ではないということです。どれだけ安くても「時期尚早だったかも」「必要なかったかも」などと後悔してしまうと、それは「お得」ではありません。

ネットショップでは、セール、クーポン、ポイント還元といったお得情報が常に流れています。「本日限定20％オフ」「ポイント10倍」といった表示を見ると、「今買わないと損」という気持ちになりがちですが、価格だけを判断基準にすると、あとで後悔しやすい傾向があります。

では、何を基準に判断すればよいのでしょうか。私が意識しているのはとてもシンプルで「今必要か」「この価格で納得できるかどうか」の2つです。この2軸を判断基準にしておくと、セールのたびに迷う必要がなくなります。最安値を追いかけるより、この基準で判断する方が、結果的に迷いがなくなります。

また、セールにはそれぞれ「役割」があるため、その役割を理解して購入することが重要です。例えばアパレルであれば、一般的な傾向として次のような流れがあります。

12月：在庫は多いが割引は浅い

1月：本格的に値下げが始まる

2月：さらに下がるが在庫が減る

私は、12月は下見、1月で決断、2月は駆け引きという自分の基準でショッピングをしています。欲しかった商品が1月にしっかり値下がりした際、この時点で納得できるなら購入します。逆に、「もっと安くなるかも」と待ち続けると、在庫がなくなってしまうこともあります。

「自分に必要なものを、納得できる価格で適切なタイミングで買う」という複数の要素がそろったときに、結果として人は「お得だった」と喜びを感じます。最安値を取りにいくよりも、後悔しないタイミングで決断することの方が大切なのです。

（2）「簡単」：「何をどこで買うか」をあらかじめ決めておく

私が考える「簡単」とは、買い物のたびに迷わない状態をつくることです。「どのサイトが安いか」「アプリとブラウザーどちらで買うべきか」という判断をそのつど繰り返すこと自体が、じつは大きなストレスになっています。

そこで効果的なのが、カテゴリごとに「ホームグラウンド」を決めておくというマイルールです。

例えば、私の場合は次のように決めています。

・日用品・消耗品

楽天市場（お買い物マラソン期間にまとめ買い）

・家電・ガジェット

Amazon（タイムセールを活用して購入）

・ファッション

ブラウザーでZOZOTOWN（Yahoo!ショッピング店含む）やセレクトショップを複数タブ比較してから購入

一度この「買い物の地図」を作ってしまえば、次回からは迷う時間がゼロになります。

アプリとブラウザーの使い分けについても同じ発想が使えます。 アプリはプッシュ通知やアプリ限定クーポンに強く、隙間時間の「ながら買い」に向いています。

一方、ZOZOTOWNで複数ブランドを見比べたいときや、商品スペックをじっくり確認したいときはPCブラウザーの方が快適です。「流し見・通知受け取りはアプリ、比較・確定はブラウザー」と役割を決めておくと、どちらも迷いなく使えます。

ネットショッピングを「簡単」にする近道は、便利なツールを増やすことではなく、判断そのものを減らす仕組みを作ることです。

（3）「ポイ活」：サービスの掛け合わせで、2倍、3倍どりを狙う

ネットショッピングのポイ活は、ポイントサイト経由、高還元クレカ、店舗キャンペーンなどの組み合わせが基本です。有効な組み合わせでポイントの3重取りも可能。また、有効期限の近い期間限定ポイントから優先消費するのもコツです。

【ネットショッピングでポイントをためる具体的方法】

・ポイントサイトを経由する

モッピー、ハピタスなどのポイントサイトを経由してショップサイトへ移動。これだけでショップ独自のポイントとは別に、サイトのポイントがたまります。なお、楽天が運営する「楽天リーベイツ」も同様の仕組みで、楽天ポイントをためながら対象ショップで買い物ができる楽天市場とは別のサービスです。

・クレジットカード決済を統一する

楽天カード、dカード、PayPayカードなど、ショッピングサイトに対応したカードで還元率を最大化。

・「ポイントサイト＋ショップ＋クレカ」で3重取り

例えば、「モッピー」→ 「Yahoo!ショッピング」→ 「クレジットカード決済」の手順でポイントを3重取りできます。

・それぞれのショップの「高還元日」を狙う

楽天市場は5と0のつく日、お買い物マラソン、Yahoo!ショッピングは5のつく日、超PayPay祭がポイントの高還元日です。

・アプリ経由の購入

楽天市場アプリやYahoo!ショッピングアプリを利用して、条件達成によるポイント倍率アップを狙いましょう。

・楽天経済圏でポイントを最大化する運用設計

楽天のポイント活用は、楽天市場でのSPU、楽天カード決済、楽天銀行と楽天証券を連携する「マネーブリッジ」の組み合わせが基本です。

この連携により資金管理の効率が高まり、楽天証券ではポイントで投資信託の購入やカード積立によるポイント還元も可能。日常の消費と資産運用をつなげ、無理なくポイントがたまる仕組みを構築できます。

日々の選択の積み重ねを少し変えるだけで、同じ買い物でも結果は大きく変わり、「お得、簡単、ポイ活」が無理なく達成できます。

ちなみに、せっかくためたポイントも、有効期限が設定されていることがあります。くれぐれもポイントを失効させないよう、定期的に確認することを忘れずに。