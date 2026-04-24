「打ちひしがれた」前田大然の猛プレスを受けて開始１分に被弾→今季絶望の相手GKが嘆き「受け入れられなかった」

「打ちひしがれた」前田大然の猛プレスを受けて開始１分に被弾→今季絶望の相手GKが嘆き「受け入れられなかった」