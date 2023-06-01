【映画「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」】 4月24日 全国ロードショー

Universal Picturesは、イルミネーションと任天堂によるアニメ映画「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」（英語：The Super Mario Galaxy Movie）を4月24日に公開する。

本作は、2023年に公開された映画「ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー」に続く「スーパーマリオブラザーズ」の世界観を基にしたアニメ映画。ロゼッタやヨッシーのほか懐かしいキャラクターも登場する。

前作に引き続きイルミネーションのクリス・メレダンドリ氏と任天堂の宮本茂氏が共同で製作し、アーロン・ホーヴァス氏とマイケル・ジェレニック氏が監督、マシュー・フォーゲル氏が脚本、ブライアン・タイラーが音楽を担当している。

【『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』 最終トレーラー（日本語版）】

【日本語版声優キャスト】

マリオ：宮野 真守

ピーチ姫：志田 有彩

ルイージ：畠中 祐

クッパ：三宅 健太

キノピオ：関 智一

ロゼッタ：坂本 真綾

クッパJr.：山下 大輝

（敬称略）

【声の出演】

クリス・プラット、アニャ・テイラー＝ジョイ、チャーリー・デイ、ジャック・ブラック、キーガン＝マイケル・キー、ブリー・ラーソン、ケヴィン・マイケル・リチャードソン、ベニー・サフディ

（敬称略）

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