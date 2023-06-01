映画「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」が本日公開。銀河を駆ける新たな冒険が始まるロゼッタやヨッシーのほか懐かしいキャラクターも登場
【映画「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」】 4月24日 全国ロードショー
【日本語版声優キャスト】
【声の出演】
Universal Picturesは、イルミネーションと任天堂によるアニメ映画「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」（英語：The Super Mario Galaxy Movie）を4月24日に公開する。
本作は、2023年に公開された映画「ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー」に続く「スーパーマリオブラザーズ」の世界観を基にしたアニメ映画。ロゼッタやヨッシーのほか懐かしいキャラクターも登場する。
前作に引き続きイルミネーションのクリス・メレダンドリ氏と任天堂の宮本茂氏が共同で製作し、アーロン・ホーヴァス氏とマイケル・ジェレニック氏が監督、マシュー・フォーゲル氏が脚本、ブライアン・タイラーが音楽を担当している。【『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』 最終トレーラー（日本語版）】
【日本語版声優キャスト】
マリオ：宮野 真守
ピーチ姫：志田 有彩
ルイージ：畠中 祐
クッパ：三宅 健太
キノピオ：関 智一
ロゼッタ：坂本 真綾
クッパJr.：山下 大輝
（敬称略）
【声の出演】
クリス・プラット、アニャ・テイラー＝ジョイ、チャーリー・デイ、ジャック・ブラック、キーガン＝マイケル・キー、ブリー・ラーソン、ケヴィン・マイケル・リチャードソン、ベニー・サフディ
（敬称略）
(C) 2025 Nintendo and Universal Studios. All Rights Reserved.