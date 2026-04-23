富士フイルムは、撮ったその場でプリントできる「instax"チェキ"」シリーズから、エントリーモデルのアナログインスタントカメラ「instax mini 13（インスタックス ミニ サーティーン）」を2026年4月24日に発売する。

2秒と10秒のセルフタイマーを搭載

シンプルな操作で簡単・キレイに狙い通りの撮影ができる前モデルのデザインや機能を進化させたという。ぷっくりとした立体感のあるポップなボディデザインを採用する。

レンズを回して電源を入れ、カメラを構えてシャッターボタンを押すだけのシンプル操作。2秒と10秒のセルフタイマーを新搭載した。

2秒タイマーではシャッターボタンを押す際の手ブレを気にせず"自分撮り"ができるほか、10秒タイマーではカメラを置いて全身を写すなど、ポーズや画角、撮影距離などの自由度が高い。

カラーはドリーミーパープル、キャンディーピンク、フロストブルー、ラグーングリーン、クレイホワイトの5色。

ボディカラーに合わせた専用カメラケース、1枚ずつ異なる色彩や光沢感で華やかに写せるミニフォーマットフィルム「PASTEL GALAXY」なども同時発売する。

いずれも価格はオープン。