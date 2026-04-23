雲海テラスでプライベートヨガ体験

「雲海リトリートステイ」の一番の注目ポイントが、早朝に「雲海テラス」で体験できるプライベートヨガ。ヨガインストラクターによる、自分のレベルに合わせたプログラムでヨガを楽しめます。

ヨガの会場となる「雲海テラスデッキ」

気象条件が揃えば、眼下に広がる壮大な雲海や、遠くに連なる山々の絶景を眺めながらヨガを体験し、心と身体をリフレッシュできます。大自然の生命力を全身で感じ、身体も心も目覚めるような特別な時間です。



雲のようなふわふわの泡を使ったスパトリートメント

プランには、雲をイメージしたふわふわの泡を使ったスパトリートメントも含まれています。紫外線で乾燥しがちな肌を保湿し、明るく整えてくれる特別な泡。はじける感触とオイルトリートメントで、体はもちろん、心の疲れも癒やされるはず！



「雲海リトリートステイ」では、落ち着いた雰囲気の「デザインスイートツインルーム」に宿泊します。

客室にはプライベートサウナや展望ジェットバスを完備。好きな時間に利用して、お部屋で快適にリラックスできちゃいます。

お部屋には雲アロマランプ、雲アロマストーン、優しい肌触りのアイマスクといった、このプラン限定の快眠グッズが備わっていて、心地よい眠りにつくことができます。おやすみ前には、夕方ごろに搾乳されたばかりのトマム牛乳を使用した「ほんのりSWEET TOMAMU night milk」を飲むのがおすすめ。

リトリートディナーで心と身体を満たす

「雲海リトリートステイ」には、2日分の夕食・朝食もセットに。朝食は好きなレストランを選ぶことができます。

イタリア料理をフルコースで提供するメインダイニング「OTTO SETTE TOMAMU」

夕食は「OTTO SETTE TOMAMU」で北海道の旬の食材を楽しめるほか、「和牛・海鮮しゃぶしゃぶSORA-天空-」では香りと素材を楽しむ「リトリートディナー」を体験できます。

「リトリートディナー」

「リトリートディナー」は、ぜいたくながらも心身に優しい特別なコースです。メインは、アロマの香りを丁寧に抽出しただしで食べる「アロマしゃぶしゃぶ」。心身の状態に合わせて緑茶、ほうじ茶、カモミールのなかから好みの香りを選べます。

だしの温かい蒸気とともに香りが立ちのぼって、ひと口食べるごとにその香りが口に広がります。しゃぶしゃぶというヘルシーな調理法で、黒毛和牛やとろけるような牛サーロインを堪能できます。

早朝の雲海テラスで、雲海や山々の絶景を眺めながら行うプライベートヨガ体験でリフレッシュ。運動後は雲をイメージしたスパトリートメントで癒やさやれ、心と体が満たされる特別なディナーでリトリート体験を締めくくる。スペシャルな体験がいっぱい詰まった2泊3日の「雲海リトリートステイ」を、自分へのご褒美旅にいかがですか？

■星野リゾート トマム「雲海リトリートステイ」

住所：北海道勇払郡占冠村字中トマム

TEL：0167-58-1111（代表電話）

期間：2026年6月1日（月）〜9月13日（日）

料金：2泊 13万8500円〜

（2名1室利用時1名あたり・サービス料込。

デザインスイートツインルーム2泊、雲海ゴンドラ優先乗車チケット2日分、雲海プライベートヨガ（ヨガマット貸出付）、スパトリートメント1回、ディナー2回（OTTO SETTE TOMAMU、和牛・海鮮しゃぶしゃぶSORA-天空-）、朝食2回（優先利用可能）、快眠グッズ、ほんのりSWEET TOMAMU night milkを含む）

アクセス：新千歳空港から車で約1時間40分、またはJRで1時間30分

予約：宿泊日の14日前までに公式サイトから予約

定員：1日1組限定（1組2名まで）

●状況により、期間や内容が変更になる場合があります。

仕入れ状況により料理内容や実施時間、提供方法が変更になる場合があります。●

●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

●記事の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。