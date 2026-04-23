ボルボがEX60生産開始、最大810km航続EV
ボルボ・カーズは、新型EV「EX60」の生産を開始した。納車は初夏より欧州市場で順次開始する予定で、同社の電動化戦略を象徴するモデルとして展開する。
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EX60はスウェーデン・トースランダ工場で生産されるミッドサイズSUVで、設計から開発、生産までを同国で完結した初のEVとなる。スウェーデンをEV開発拠点とする方針を体現するモデルだ。
■高性能EVとして商品力強化EX60は最大810kmの航続距離を実現し、クラス最高水準の性能を備える。急速充電では10％から80％までを約16分で完了できる。
価格は既存の主力モデルであるXC60プラグインハイブリッドと同水準に設定され、電動車の普及を意識した価格戦略とした。
■需要拡大で生産能力増強欧州主要市場での受注は社内予測を上回る水準で推移している。これを受け、2026年の生産台数の拡大を決定した。
トースランダ工場では稼働期間を1週間延長する。工場として初の取り組みであり、需要対応を優先する姿勢を示した。
■米国・アジア展開も視野欧州に続き、年後半には米国やアジア市場での受注開始も予定する。グローバル展開を通じ、販売規模の拡大を図る。
EX60は今後、同社の収益成長をけん引する主力EVと位置付けられる。
■電動化投資と地域経済への影響トースランダ工場には約100億スウェーデンクローナを投資し、メガキャスティングやバッテリー組立設備などを導入した。次世代EV生産体制を構築している。
EV市場では航続距離と充電性能の競争が激化している。EX60は性能と価格のバランスで競争力を高め、プレミアムEV市場での存在感強化を狙う。