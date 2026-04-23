名車100台が集う熱狂空間！ トヨタ博物館「第2回 Classic Car Meeting」

記事ポイント トヨタ博物館で1980〜90年代の日本車約100台が集まる「第2回 Classic Car Meeting」を5月16日に開催館長トークや元スカイライン開発責任者による特別講演、初代ソアラと初代セルシオの同乗試乗会を実施会場は愛知県長久手市のトヨタ博物館P1駐車場、雨天決行で10時から16時30分まで楽しめます トヨタ博物館で1980〜90年代の日本車約100台が集まる「第2回 Classic Car Meeting」を5月16日に開催館長トークや元スカイライン開発責任者による特別講演、初代ソアラと初代セルシオの同乗試乗会を実施会場は愛知県長久手市のトヨタ博物館P1駐車場、雨天決行で10時から16時30分まで楽しめます

トヨタ博物館は、2026年5月16日に「第2回 Classic Car Meeting」を開催します。

会場には1980〜90年代の日本車オーナー車両約100台が集まり、展示やパレード、講演会、同乗試乗会など多彩なプログラムを展開。

現在開催中の企画展「熱狂を生む技術者たち」とあわせて、当時のクルマづくりの熱気に触れられる1日です。

トヨタ博物館「第2回 Classic Car Meeting」





開催日: 2026年5月16日(土)開催時間: 10:00〜16:30会場: トヨタ博物館 P1駐車場住所: 愛知県長久手市横道41-100テーマ: 1980〜90年代の日本車開催形式: 雨天決行

トヨタ博物館が昨年11月に初開催したClassic Car Meetingの第2回として実施されるイベントです。

今回は1980〜90年代の日本車をテーマに、日本各地から集まるオーナー車両約100台を展示。

一般来館者も走行車両を見学でき、エンジン音や車両の雰囲気を通してクルマ文化の魅力を体感できます。

トヨタ博物館では3月25日に企画展「熱狂を生む技術者たち-’80-’90年代 日本のクルマとオートバイ-」の開催も発表しており、今回のイベントはその企画展と連動した催しです。

展示とパレード





展示時間: 10:00〜16:30パレード時間: 14:30〜15:30展示台数: 約100台対象車両: 1980〜90年代の日本車

出場オーナー車両の展示はイベント時間中に行われ、14時30分から15時30分までは構内パレードも実施されます。

来館者は車両を間近で見られるだけでなく、動いている姿も楽しめる構成。

世代を代表する日本車が一堂に会する貴重な機会です。

特別講演会





開催時間: 13:00〜14:00会場: 文化館1階ホールゲスト: 渡邉衡三さん内容: R32〜R34スカイラインGT-R開発を振り返る講演

特別講演会「榊原館長が聴く！」では、元スカイライン開発責任者の渡邉衡三さんが登壇します。

R32からR34までのスカイラインGT-R開発を振り返りながら、世界一を目指した思想や現場重視のものづくり、走りの進化、今後のクルマへの期待を語る予定。

一般来館者も聴講可能です。

同乗試乗会





開催時間: 1回目 11:00〜12:00、2回目 13:00〜14:00受付時間: 10:15抽選時間: 10:30(希望者多数の場合)場所: P1駐車場 奥左側通路試乗車両: 初代ソアラ、初代セルシオ

構内で体験できる同乗試乗会では、初代ソアラと初代セルシオへの試乗を用意しています。

一般来館者も参加できるプログラムで、希望者は当日10時15分から受付。

参加希望者が多い場合は10時30分から抽選を行い、当選者が乗車できます。

来館情報

開館時間: 9:30〜17:00入館受付: 16:30まで休館日: 月曜日(祝日の場合は翌平日)入場料: 大人1,200円、シルバー700円、中高生600円、小学生400円アクセス: リニモ「芸大通」駅から徒歩5分車でのアクセス: 名古屋瀬戸道路「長久手IC」より西へ0.4km

当日は長久手市商工会によるキッチンカー2台が並ぶグルメゾーンも登場します。

会場のトヨタ博物館は、地下鉄東山線「藤が丘」駅からリニモに乗り換え、「芸大通」駅で下車して徒歩5分。

車では名古屋瀬戸道路「長久手IC」から西へ0.4kmです。

1980〜90年代の日本車を一度に見比べたい人にとって、展示も走行も楽しめる充実のイベントになりそうです。

講演会や試乗会など、見るだけで終わらない体験型プログラムがそろっているのも魅力。

クルマ文化の奥深さに触れながら、当時の熱狂を感じられる1日になりそうです。

トヨタ博物館「第2回 Classic Car Meeting」の紹介でした。

よくある質問

Q. トヨタ博物館「第2回 Classic Car Meeting」はいつ開催されますか？

A. 開催日は2026年5月16日(土)です。

時間は10時から16時30分までで、雨天でも実施されます。

車両展示やパレード、講演会、同乗試乗会などが1日を通して行われます。

Q. 一般来館者も同乗試乗会や講演会に参加できますか？

A. はい、同乗試乗会は一般来館者も参加可能で、当日10時15分から受付を行います。

希望者多数の場合は10時30分に抽選を実施します。

特別講演会も一般来館者が聴講できます。

Q. 会場へのアクセス方法と入館料を教えてください。

A. 会場は愛知県長久手市のトヨタ博物館です。

リニモ「芸大通」駅から徒歩5分、車では名古屋瀬戸道路「長久手IC」から西へ0.4km。

入場料は大人1,200円、65歳以上700円、中高生600円、小学生400円です。

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