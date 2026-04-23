終活や相続は、将来に向けた備えとして関心が高まっているテーマのひとつ。一方で、具体的にどのような準備をすべきか、また誰に相談すべきかといった点については、判断に迷うケースも少なくないのでは。シニアライフ相談サロン「めーぷる」を運営している一般社団法人シニアライフカウンセラー協会 はこのほど、40歳以上の男女309名を対象に実施した終活・老後に関する調査結果を公開した。



【調査結果】終活や老後について相談してみたい有名人ランキング

「終活や老後について相談してみたい有名人を教えてください。(複数回答可)」と質問したところ、3位は「役所広司」(33人)が入った。主な回答として「穏やかな性格で相談しやすそうだから」(40代女性)、「老後の生き方の選択肢を教えてくれそうだから」(50代女性)、「役所に勤めていたので、色々と知識が豊富そうだから」(40代男性)などがあった。



2位は「所ジョージ」(63人)がランクイン。「一方的な意見だけではなくて、こちらの事情も加味して聞いてくれそうな感じがするから」(40代女性)、「どんな状況でも遊び心を持って柔軟に楽しむ姿勢があり、老後の暗いイメージを払拭してくれそうだから」(40代男性)、「的確なことをアドバイスしつつ、感情をリラックスさせてくれそうな気がするから」(40代男性)などの声が寄せられた。



圧倒的1位は「タモリ」(93人)だった。主な理由として「人生経験が豊富なので、現実的で温かい助言をいただけそうだと感じたから」(40代男性)、「頭が良くて常識的ですし、色々な事例を知っていそうだから」(60代以上女性)、「物事にとらわれすぎない柔軟な考え方を持っているイメージがあり、終活についても前向きに考えられるような話を聞けそうだと感じたから」(50代女性)などがあった。



4位は「吉永小百合」(30人)、5位は29人で「阿部寛」「明石家さんま」「ヒロミ」が並んだ。



また、「老後や人生の終盤について、不安に感じていることはなんですか？（複数回答可）」に関しては「老後の生活資金」(254人)がトップで、「終活や相続について相談したいのは誰ですか？（複数回答可）」については「家族」(187人)がダントツだった。



（よろず～調査班【ライフ】）