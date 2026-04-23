俳優で「少年隊」の植草克秀（59）が23日までに自身のSNSを更新し、女優の南野陽子（58）との2ショットを披露した。

2人は22日に放送されたテレビ朝日ドラマ「ボーダレス〜広域移動捜査隊〜」第3話にゲスト出演。少年隊と南野は共に1985年歌手デビューの“同期”でもある。

そのため「ほんと久しぶりに仕事一緒にできたけど、昔も今も全然変わらないし同じ時代をがんばった同級生みたいだね！って言われた時は、しみじみ良い時代を過ごしたから今があるんだなって思ったw」と回顧。

「一緒に仕事できてほんとによかった 家の裏にはきれいな花畑があったよ〜！」とつづり、「今回のドラマは出演者のみなさん、主演のおふたりとも楽しく良い時間を過ごせたこと感謝しています！ありがとうございました！」と締めくくった。

植草の投稿に、フォロワーからは「若々しいお二人のショット、素敵です」「カッちゃんとナンノちゃん 嬉しかった」「お二人笑顔キラキラ 長いご活躍本当にすごいです！！」「いいですね！二人とも若々しいです。かっちゃん、スマートに、なり若返りましたね」「大好きなお二人のツーショット、嬉しいです」といった反響が寄せられている。