自宅の庭に設置した川魚50匹以上を飼育する巨大水槽を中心としたライフスタイルを発信するYouTubeチャンネル「庭の池で釣りしよう」が4月17日に更新。「【池のぬし釣ってみた】70cmを超える怪物ニジマスを釣り上げて庭の池に放流した！」と題した動画を公開した。

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同チャンネルの運営主は、30代の男性YouTuber・でぶごん。東京での人間関係に疲弊し、釣りやBBQを自由気ままに楽しむ生活をしたいとの思いから、「庭に水族館を作る」というコンセプトのもと、池のように巨大な水槽の設置に至った。今年2月には埼玉県さいたま市の『TSURIBORI弁天閣』で釣り上げた70cm超のニジマスを放流し、「初代池のヌシ」として悠々と泳ぐ姿を楽しんでいたが、卵巣・精巣が成熟しない「三倍体」と呼ばれる個体で酸素欠乏に弱く、1週間ほどで星になってしまい、しっかり調理して味わうことで供養していた。

今回は『TSURIBORI弁天閣』に通い詰め、再び怪物級のニジマスを狙うことに。美しいブランドニジマス「甲斐サーモン」を持ち帰った日もあったが、ついに三倍体の巨大ニジマスを釣り上げ、弱らないうちに急いで帰宅。それでもケースの中でひっくり返ってしまっていたが、まだ息はある。池に入れてエアーゾーンで回復を試みると泳ぐ姿を見せてくれたが、やはりすぐに星になってしまった。

やはり1時間の移動がネックのようで、2度目の放流もうまくいかなかった。思い至ったのが、「小さいうちから育てればいいのではないか」ということだ。そうして、三倍体ニジマスの稚魚を自宅の池で育てるという、「Myサーモンプロジェクト」が立ち上がった。果たして「庭の池」で怪物級のニジマスたちが泳ぐ姿が見られるのか。今回の動画には、「稚魚から飼育楽しみです」「人はそれを養殖と言うのだ」などのコメントが寄せられている。

（文＝向原康太）