ＮＹ各市場 ０時台 ダウ平均は３５５ドル高 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式22日（NY時間11:03）（日本時間00:03）
ダウ平均 49505.36（+355.98 +0.72%）
ナスダック 24529.77（+269.81 +1.11%）
CME日経平均先物 59515（大証終比：-285 -0.48%）
欧州株式22日GMT15:03
英FT100 10481.53（-16.56 -0.16%）
独DAX 24176.36（-94.51 -0.39%）
仏CAC40 8174.76（-60.96 -0.74%）
米国債利回り
2年債 3.794（+0.015）
10年債 4.288（-0.004）
30年債 4.891（-0.009）
期待インフレ率 2.395（+0.013）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.999（-0.005）
英 国 4.887（+0.003）
カナダ 3.464（-0.019）
豪 州 4.957（+0.050）
日 本 2.391（+0.005）
NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝92.29（+2.62 +2.92%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4751.30（+31.70 +0.67%）
ビットコイン（ドル）
78991.50（+3267.55 +4.32%）
（円建・参考値）
1259万1245円（+520847 +4.32%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 49505.36（+355.98 +0.72%）
ナスダック 24529.77（+269.81 +1.11%）
CME日経平均先物 59515（大証終比：-285 -0.48%）
欧州株式22日GMT15:03
英FT100 10481.53（-16.56 -0.16%）
独DAX 24176.36（-94.51 -0.39%）
仏CAC40 8174.76（-60.96 -0.74%）
米国債利回り
2年債 3.794（+0.015）
10年債 4.288（-0.004）
30年債 4.891（-0.009）
期待インフレ率 2.395（+0.013）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.999（-0.005）
英 国 4.887（+0.003）
カナダ 3.464（-0.019）
豪 州 4.957（+0.050）
日 本 2.391（+0.005）
NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝92.29（+2.62 +2.92%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4751.30（+31.70 +0.67%）
ビットコイン（ドル）
78991.50（+3267.55 +4.32%）
（円建・参考値）
1259万1245円（+520847 +4.32%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ