NY株式22日（NY時間11:03）（日本時間00:03）
ダウ平均　　　49505.36（+355.98　+0.72%）
ナスダック　　　24529.77（+269.81　+1.11%）
CME日経平均先物　59515（大証終比：-285　-0.48%）

欧州株式22日GMT15:03
英FT100　 10481.53（-16.56　-0.16%）
独DAX　 24176.36（-94.51　-0.39%）
仏CAC40　 8174.76（-60.96　-0.74%）

米国債利回り
2年債　 　3.794（+0.015）
10年債　 　4.288（-0.004）
30年債　 　4.891（-0.009）
期待インフレ率　 　2.395（+0.013）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.999（-0.005）
英　国　　4.887（+0.003）
カナダ　　3.464（-0.019）
豪　州　　4.957（+0.050）
日　本　　2.391（+0.005）

NY原油先物6 月限（WTI）
1バレル＝92.29（+2.62　+2.92%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4751.30（+31.70　+0.67%）

ビットコイン（ドル）
78991.50（+3267.55　+4.32%）
（円建・参考値）
1259万1245円（+520847　+4.32%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ