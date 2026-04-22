インターネット番組での放送内容をめぐって、お笑い芸人の田村淳と、社民党副党首で参院議員のラサール石井の間にバトルが勃発し、話題となっている。

「発端となったのは、4月14日に放送されたインターネット番組『ABEMA Prime』での放送です。この日の放送では『「真の民主主義を目指す」社会変革に暴力は必要? 全学連メンバーと徹底討論』のテーマで、戦争反対、高市政権打倒を掲げる団体『全学連』から委員長の矢島尋氏ら3人が参加。番組冒頭で、8日におこなわれたデモの様子が流され、『主催者発表によると集まったのは、およそ3万人』とのナレーションが流れました。

これに対して、3万人はいないと主張する自民党の門ひろこ衆議院議員が『そもそも3万人いらっしゃらないのに、なんで3万人っておっしゃるんですか？』と切り出すと、田村淳さんも『人数って、どうやってはかってんですか？』と全学連に質問。全学連書記長の齋藤晴輝氏が苦笑しながら『それは主催者がはかってる』と答えると、田村さんは数字を盛るとそれが本当のことだと思われてしまうとして、『実際は「いない」でいいですか？』と反論。続けて、“盛る”必要がそもそもないとし、1万人でも5000人でも同じ主張を持った人がそこに集まった事実の方が大切などと主張した。たじたじになる齋藤氏に、門議員も追撃。『じゃあ、今から修正したほうがいいんじゃないですか』などと畳み掛ける展開がありました」（スポーツ紙記者）

すると4月20日、ラサール石井氏がXを更新。ラサール氏は、国会議事堂前でのデモの様子を取り上げた動画ポストを引用しつつ

《（デモには）「3万人もいないのに何故3万人と言うのか」と自民党若手議員。ロンブー淳も「数を盛っちゃいけないよね。1万でも5千でもいいでしょ」と言う。いやあんたら見たんかい》

と切り出すと、

《8千人の頃から見てるが、1万2千、2万4千、3万、3万8千と、見た目でも毎回確実に増えている。別に数字が大事なのじゃないが、とにかく現場を見てから言ってくれ》

と反論した。さらに、全学連の主張や活動を「ごっこ遊びにしか見えない」とした門氏の発言を《戦前からの労働運動の歴史、全ての市民運動、そして民主主義を全部敵に回す事になる》と批判すると、《昔よく「さんま御殿」でマネージャーに「さんまさんに楯突いて嫌な感じで目立て」と指示されたグラドルがいたが、それと同じ匂い》と綴った。

このラサールのポストに、今度は田村淳が反論。翌21日に田村はXにこう書き込んだ。

《ラサール石井さん ご存知ないと思いますが、ロンドンブーツは解散しているので、今は田村淳として活動をしています。名指しでのポストの場合は正確に書いてもらえると助かります。》と切り出すと、《30000人という数字については、現地にいないから、いない！と断言するつもりはありませんが、デモの人数は主催者発表と警察発表で大きくズレることも多いですよね。だからこそ、主催者発表だけでなく、どんな根拠、どんなデータに基づいているのかを知りたいと思っています》とした。

田村のポストに対して、X上では次のような共感の声が寄せられている。

《ラサールさんの仰る3万8千って、東京マラソンのランナー数と同じ規模なんですよね…。あの人数が国会議事堂前にギュウギュウに集結してるって想像すると、少し、いやかなり盛っちゃったかなーって思ってしまいます》

ラサールといえば、お笑いコンビ「ぺこぱ」の松陰寺太勇に“論破”されたことも話題となった。

「2月14日の『ABEMA Prime』にて、日本の防衛をめぐり松陰寺さんと議論になりました。その際、数々のツッコミにラサールさんはしどろもどろとなり大きく注目を集めました。このインパクトは大きく、いまだに影響力を取り戻せていない印象ですね。政治家として、いかに多くの人を巻き込み、共感してもらうかが大切なのですが、うまくいっていない印象です」

お笑い芸人としてのかつての舌鋒の鋭さはどこへいったのやら……。