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【衝撃の告白】盗聴、尾行、無断侵入も。有田芳生を丸裸にした公安警察の実態。いったい誰が？横田めぐみさんの両親も盗聴されていた

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衆議院議員の有田芳生氏が自身のYouTubeチャンネルで「【衝撃の告白】盗聴、尾行、無断侵入も。有田芳生を丸裸にした公安警察の実態。いったい誰が？横田めぐみさんの両親も盗聴されていた」を公開した。動画では、現在審議中の国家情報会議設置法案に関連し、自身や横田めぐみさんの両親が受けた尾行や盗聴の実態を告白。情報機関によるプライバシー侵害の危険性に対して強い危機感を示している。



有田氏はまず、政府全体のインテリジェンス（情報収集・分析）機能の司令塔を強化する「国家情報会議設置法案」に言及。高市早苗氏ら政府が「プライバシーの侵害なんかありえません」と主張している現状に対し、「まったく情報機関の怖さを知らない人たちの発言」と憤りをあらわにした。



その上で、自身が1995年のオウム真理教事件の取材で多忙を極めていた時期に体験した、警視庁公安部による監視の実態を暴露。10年後に当時の捜査幹部から「有田さんの事務所に勝手に入った」「1日に延べ50人で尾行していた」と明かされたという。スーパーで購入した食材の量から帰宅の有無まで分析され、さらには妻まで尾行の対象になっていたという衝撃の過去を語った。



さらに有田氏は、2013年からの数年間、北朝鮮による拉致被害者の横田めぐみさんの両親である横田滋さん・早紀江さん夫妻と極秘で面会を重ねていた際のエピソードも披露。密室のホテルで3人だけで話していた音声が後日、横田家の留守番電話に吹き込まれるという不可解な事態が発生し、横田夫妻の自宅が何者かに盗聴されていた事実を明かした。



自身の生々しい体験を踏まえ、有田氏は「情報機関というのは、個人のプライバシーをターゲットに定めれば、どこまでも暴いていく能力をすでに持っている」と断言。国家の監視能力がすでに存在している事実を指摘し、法案の危険性に強い警戒を呼びかけている。