4月21日、YouTuber ヒカキンの手がけた麦茶「ONICHA（オニチャ）」が、セブン-イレブンで発売された。発売前からSNSをざわつかせたが、ONICHAを飲んだ人からは “渋い” 反応が寄せられているようで──。

ヒカキンは、4月5日のYouTubeチャンネルでONICHAの販売を告知したが、動画での言動が波紋を呼んだ。

「従来の麦茶を『地味で主役ではなかった』『親に言われて飲む退屈な飲み物』と辛辣に表現したんです。その一方で、原材料にはカナダやオーストラリアなど外国産の大麦を使用していたことから、SNSで批判が殺到。

10日の動画で、『みなさんからのコメントを見て、よくない表現だったなと反省しています』と、“麦茶批判” を謝罪しました」（スポーツ紙記者）

思わぬ騒動もあったが、ONICHAは晴れてセブン-イレブンの店頭に並ぶことになった。発売当日から購入する人も多かったが、Xでは

《普通の麦茶 まずくはないかわりにおいしい！ってほどでもないワクワクはしない》

《ONICHA、マジで普通の麦茶やね》

《ちょっと飲みやすい程度の普通の麦茶》

など、微妙な反応を示す声が見受けられる。

「店舗で買ったONICHAの写真をアップし、飲んだ感想を投稿するユーザーも多かったのですが、美味しくもまずくもない、普通という意見が目立ちました。発売当日のXでは、一時、『普通の麦茶』がトレンド入りする事態になったのです。

麦茶は、ほかの飲料メーカーも販売していますし、そもそも大きく差別化するのは難しいのかもしれません。ただ、ヒカキンさんは販売告知の際、『日本の麦茶を変えるぞ！』と強気なキャッチコピーを掲げ、既存の麦茶を否定したにもかかわらず、普通と称される皮肉な結果になってしまいました」（芸能記者）

ヒカキンは、YouTubeの知名度がまだ低かった2000年代後半から活動を開始し、チャンネル登録者数は1960万人と高い人気を誇る。トップYouTuberとして、今回のONICHAには気合が入っていたようだ。

「4月中旬、ヒカキンさんはONICHAが入ったボックスをYouTuberにプレゼントしたため、試飲動画を投稿するYouTuberがたくさんいたのです。フィッシャーズのシルクロードさんやきまぐれクックさんらがレビューしましたが、味に関しては『優しい』『実家で出てきた麦茶みたい』など、当たり障りのない感想であることがSNSで指摘されていました。

はじめしゃちょーは、4月10日に自宅の豪邸にONICHAの自販機ごとプレゼントされるという、ドッキリを仕掛けられました。自販機にテンションがあがっていたはじめしゃちょーでしたが、ONICHAを飲むと『お〜、なるほどね……』と少々戸惑った表情に。

少し間を置いて『めちゃうまい』『おれん家で作ってた麦茶って感じがする』と称賛していましたが、コメント欄では《絶対無理してて草》など、ツッコミが続出したのです。

“盟友” といえるはじめしゃちょーでも、反応に困っていることが疑われてしまったようです」（同）

ONICHAは、日本の麦茶に “変革” を与えられるのか。