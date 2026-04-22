結婚を機に京都移住の勝野健アナ、フジ退社は6月中旬に 現在は有給休暇中…元気な近影も公開
今年3月にフジテレビを退社することを伝えていた勝野健アナウンサーが、22日に自身のインスタグラムを更新。京都への移住を明かすとともに、同局の退職日を報告した。
【写真】スタイルの良さが目立つ！新鮮な私服姿を公開した勝野健アナ
勝野アナはこれまで結婚を機に生活の拠点を京都へ移すこととし、同局を退社すると伝えていたが、この日の投稿では「引越して3週間ほど経ちました！」と書き出し、元気な近影を見せた。また「きちんとお伝えしていませんでしたが、フジテレビの退職日は6月15日になります。(それまでは有給を使っています)」と説明した。
勝野アナは、1999年11月11日生まれ、千葉県出身。慶應義塾大学経済学部を卒業し、2022年にフジテレビに入社。スポーツ中継のほか、『めざましテレビ』『Live News イット！』などでもスポーツキャスターとして活躍したほか、お昼のバラエティー番組『ぽかぽか』で司会進行を務める姿が人気を集めていた。
【写真】スタイルの良さが目立つ！新鮮な私服姿を公開した勝野健アナ
勝野アナはこれまで結婚を機に生活の拠点を京都へ移すこととし、同局を退社すると伝えていたが、この日の投稿では「引越して3週間ほど経ちました！」と書き出し、元気な近影を見せた。また「きちんとお伝えしていませんでしたが、フジテレビの退職日は6月15日になります。(それまでは有給を使っています)」と説明した。
勝野アナは、1999年11月11日生まれ、千葉県出身。慶應義塾大学経済学部を卒業し、2022年にフジテレビに入社。スポーツ中継のほか、『めざましテレビ』『Live News イット！』などでもスポーツキャスターとして活躍したほか、お昼のバラエティー番組『ぽかぽか』で司会進行を務める姿が人気を集めていた。