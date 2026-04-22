ホワイトソックスの村上宗隆内野手は21日（日本時間22日）、敵地で行われたダイヤモンドバックス戦に「2番一塁」で先発出場。2回表の第2打席に9号ソロを放った。

日本選手では史上3人目となる4試合連続本塁打を記録した村上。現地記者やデータ会社も、26歳ルーキーの驚異的な数字に注目している。

■4戦連発の裏に驚きの数字

メジャー1年目序盤から長打力を発揮している村上は、ダイヤモンドバックスとの初戦でもその勢いを維持した。

2死走者なしで迎えた2回表の第2打席、村上は相手先発メリル・ケリー投手の4球目チェンジアップを強振。打球は角度30度、速度113.0マイル（約181.9キロ）で右翼スタンドへ一直線。飛距離426フィート（約129.8メートル）の一発となった。

これで村上は、大谷翔平投手（ドジャース）、鈴木誠也外野手（カブス）に続く日本選手史上3人目の4試合連続本塁打を達成。日本人ルーキーとしては初の快挙となった。

MLB公式のサラ・ラングス記者は自身のXで、村上がこのまま5試合連続本塁打を記録すればメジャー新人の最長記録に並ぶと紹介。また、日本人選手としても、昨年7月に達成した大谷に続く記録になる。

さらに、村上が打球速度113マイル（約181.9キロ）以上の本塁打を3本記録している点にも言及。これはメジャーデビューから9本塁打を放った選手としては最多タイで、エリー・デラクルーズ内野手（レッズ）、2024年に西武に在籍したフランチー・コルデロ外野手に並ぶとした。

加えて、米データ会社『OptaSTATS』の公式Xは「ムネタカ・ムラカミの最初の9本の長打はすべて本塁打だった」と紹介。これは2016年にマリナーズでプレーしたイ・デホ（李大浩）の10本に次ぐ記録だとしている。

いきなりア・リーグの本塁打王争いに絡む鮮烈なメジャーデビューを飾っている村上。年間63発ペースと量産態勢を築く日本人スラッガーの活躍から目が離せない。