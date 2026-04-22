【YouTubeチャート】M!LK、5週連続1位・2位独占 ミセスの朝ドラ主題歌「風と町」初登場
2026/4/10-4/16のYouTubeチャートTOP100の週間総視聴回数は前週比12.5％減、TOP100の初登場作は15作（前週10作）となった。
【画像】YouTubeチャート週間TOP11〜30一覧
5週連続、通算7度目の1位となったのはM!LK「好きすぎて滅！」（471.5万回）。2位（前週2位）は「爆裂愛してる」（437.8万回）で、M!LKが5週連続で1位2位を独占した。
1位の「好きすぎて滅！」は、M!LK結成10周年イヤーを締めくくる作品で、「あなたが好き過ぎて存在ごと消えちゃいそう」という爆発的な愛を歌った純愛ラブソング。ミュージックビデオ（MV）では、闘牛士をモチーフにした衣装を身に纏ったメンバーが華やかなダンスを披露している。2位（前週2位）の「爆裂愛してる」は、宇宙規模で愛を叫ぶハイテンションなラブソングで、MVはシルバーに輝く月面やミラーボールの惑星が登場する銀河を舞台に、メンバー5人が爆発的な愛を表現する、スケール感あふれる映像となっている。
3位（前週3位）は米津玄師「IRIS OUT」（399.9万回）。25年9月に1位で初登場して以来、31週にわたってTOP5をキープしている。4位（前週4位）は今年1月クールのテレビアニメ『呪術廻戦』第3期「死滅回游 前編」（MBS／TBS系）のオープニングテーマであるKing Gnu「AIZO」（317.0万回）、5位（前週5位）はBTS「2.0」（265.8万回）と、TOP5は前週と同じラインナップとなった。
アーティスト別、TOP100内のランクイン作品数は、BTSが7作（前週6作）、HANAが6作（前週6作）、M!LKが4作（前週4作）、Snow Manが4作（前週3作）となった。
18位には、Snow Man「SAVE YOUR HEART」（139.6万回）が初登場。宮舘涼太が主演するテレビ朝日系ドラマ『ターミネーターと恋しちゃったら』の主題歌で、4月29日発売のSnow Man13枚目のシングルにも収録される楽曲。愛を“プログラム”に見立てた近未来型のラブソングで、“大切な人を守り抜く、そのためにここに来た”というドラマの内容に通じる、強い決意と衝動を表現したダンスナンバーだ。MVの舞台は、かつての文明の名残である巨大建造物が立ち並ぶ400年後の地球。荒廃した世界に宇宙船で降り立ったアンドロイドのSnow Manが、無機質な大地を再生していく様子をサイバーパンク調のグラフィックで描写。終盤には自然を取り戻したハート型の地球が映し出され、「SAVE YOUR HEART」のコンセプトを表現した映像作品となっている。
20位に初登場したのはMrs. GREEN APPLE「風と町」（132.4万回）。「lulu.」に続く、フェーズ3の2作目となる新曲で、NHKの連続テレビ小説『風、薫る』の主題歌として書き下ろされた楽曲。連綿と受け継がれながらも移り変わっていく「町」の情景と、変わることなくずっとそこにある「風」という普遍的なテーマが、たおやかなメロディーとともに紡がれている。4月14日のNHK『うたコン』で同曲をテレビ初披露したことも話題となった。
25位は加藤ミリヤ「SAYONARAベイベー」（122.3万回）。2008年のリリース曲だが、4月10日に約6年ぶりに『THE FIRST TAKE』に登場し、同曲を披露したこともあり視聴回数が急増。前週TOP100圏外からジャンプアップした。
29位にはMISIAの新曲「ラストダンスあなたと」（104.5万回）が初登場。劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』（4月10日公開）の主題歌で、作詞はMISIAとHIDE（GRe4N BOYZ）、作曲はHIDEが手がけた作品。圧倒的な歌声で、まるで風を切るような疾走感を大胆に表現しており、初タッグを組む「名探偵コナン」に新たな風を吹かせる、力強くもどこか切なさを感じさせる楽曲となっている。
※カッコ内は視聴回数
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5週連続、通算7度目の1位となったのはM!LK「好きすぎて滅！」（471.5万回）。2位（前週2位）は「爆裂愛してる」（437.8万回）で、M!LKが5週連続で1位2位を独占した。
1位の「好きすぎて滅！」は、M!LK結成10周年イヤーを締めくくる作品で、「あなたが好き過ぎて存在ごと消えちゃいそう」という爆発的な愛を歌った純愛ラブソング。ミュージックビデオ（MV）では、闘牛士をモチーフにした衣装を身に纏ったメンバーが華やかなダンスを披露している。2位（前週2位）の「爆裂愛してる」は、宇宙規模で愛を叫ぶハイテンションなラブソングで、MVはシルバーに輝く月面やミラーボールの惑星が登場する銀河を舞台に、メンバー5人が爆発的な愛を表現する、スケール感あふれる映像となっている。
アーティスト別、TOP100内のランクイン作品数は、BTSが7作（前週6作）、HANAが6作（前週6作）、M!LKが4作（前週4作）、Snow Manが4作（前週3作）となった。
18位には、Snow Man「SAVE YOUR HEART」（139.6万回）が初登場。宮舘涼太が主演するテレビ朝日系ドラマ『ターミネーターと恋しちゃったら』の主題歌で、4月29日発売のSnow Man13枚目のシングルにも収録される楽曲。愛を“プログラム”に見立てた近未来型のラブソングで、“大切な人を守り抜く、そのためにここに来た”というドラマの内容に通じる、強い決意と衝動を表現したダンスナンバーだ。MVの舞台は、かつての文明の名残である巨大建造物が立ち並ぶ400年後の地球。荒廃した世界に宇宙船で降り立ったアンドロイドのSnow Manが、無機質な大地を再生していく様子をサイバーパンク調のグラフィックで描写。終盤には自然を取り戻したハート型の地球が映し出され、「SAVE YOUR HEART」のコンセプトを表現した映像作品となっている。
20位に初登場したのはMrs. GREEN APPLE「風と町」（132.4万回）。「lulu.」に続く、フェーズ3の2作目となる新曲で、NHKの連続テレビ小説『風、薫る』の主題歌として書き下ろされた楽曲。連綿と受け継がれながらも移り変わっていく「町」の情景と、変わることなくずっとそこにある「風」という普遍的なテーマが、たおやかなメロディーとともに紡がれている。4月14日のNHK『うたコン』で同曲をテレビ初披露したことも話題となった。
25位は加藤ミリヤ「SAYONARAベイベー」（122.3万回）。2008年のリリース曲だが、4月10日に約6年ぶりに『THE FIRST TAKE』に登場し、同曲を披露したこともあり視聴回数が急増。前週TOP100圏外からジャンプアップした。
29位にはMISIAの新曲「ラストダンスあなたと」（104.5万回）が初登場。劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』（4月10日公開）の主題歌で、作詞はMISIAとHIDE（GRe4N BOYZ）、作曲はHIDEが手がけた作品。圧倒的な歌声で、まるで風を切るような疾走感を大胆に表現しており、初タッグを組む「名探偵コナン」に新たな風を吹かせる、力強くもどこか切なさを感じさせる楽曲となっている。
※カッコ内は視聴回数