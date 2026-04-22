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料理YouTubeチャンネル「管理栄養士みほのズボラお家ごはん」が、「【失敗しらず】材料2つ・寝かせる時間なし！レンチンズボラクレープの作り方」と題した動画を公開しました。フライパンを使わず、電子レンジで手軽にモチモチのクレープ生地を作る驚きの調理法を解説しています。



動画で紹介された生地の材料は、牛乳とホットケーキミックスの2つのみ。計量カップで材料を混ぜ合わせたら、ラップをピンと張った大きめの平皿に生地を流して丸く広げます。本来必要な生地を寝かせる工程を省き、そのまま電子レンジで加熱するだけで生地が完成。動画内では「完全に混ぜ切らなくても何とかなります」「ズボラに作っても全然大丈夫です！」と、手軽さを強調するアドバイスが添えられています。



粗熱を取った生地をラップから丁寧にはがし、お好みの具材を乗せていきます。動画ではホイップクリームにバナナ、湯煎した即席チョコペンを使った王道のチョコバナナクレープなどを披露。フライパンを使わないため焦げる心配がなく、あっという間に「モチモチクレープ」に仕上がりました。



小腹が空いたときや、子供とのおやつ作りに、パパッと作れるこのズボラレシピを取り入れてみてはいかがでしょうか。



【レシピ】

［材料（2～3枚分）］

・牛乳 120ml（大さじ8）

・ホットケーキミックス 大さじ6

・お好みのトッピング（ホイップクリーム、バナナ、チョコ、イチゴジャムなど）



［作り方］

1. 計量カップに牛乳とホットケーキミックスを入れ、ダマが少なくなるまでよくかき混ぜる。

2. 大きめの平皿を用意し、ピンと張るようにラップをかける。

3. ラップの上に生地を大さじ5～6杯流し入れ、スプーンの背で丸く広げる。

4. 電子レンジ（600W）で1分半～2分加熱する。すべての生地が加熱され、べちょっとした部分がなくなればOK。

5. 生地をラップごと外し、冷ましておく。2枚目も同様に繰り返す。

6. 生地が冷めたらラップから慎重にはがす。

7. ホイップクリームやフルーツなど、お好みの具材をトッピングして生地をたためば完成。