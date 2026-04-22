【fav meインタビュー後編】肌年齢18歳・月20万円投資の美容番長は？実質最年少・仏・あざとツンデレ…メンバーの“トリセツ”
【モデルプレス＝2026/04/22】4月22日にデビュー1周年を迎えたアイドルグループ・fav me（ファボミー）にモデルプレスがインタビュー。前例がない中でのデビューに感じた不安や、それを乗り越えた方法に迫った前編に続き、後編ではグループの美容番長やメンバーの取扱説明書について調査した。【インタビュー後編】
【写真】元カワラボ研究生所属アイドル、美脚輝くミニ丈衣装姿
A.「グループの美容番長を教えてください」
Q.瀬乃まりん＆澪川舞香が満場一致で1位
＜阿部かれん→瀬乃まりん＆澪川舞香＞
まりん先生＆舞香先生に教えてもらったことは絶対！教えてもらったコスメは買うし、おすすめのまつ毛サロンにも行く。それでやらせてもらっています！
＜小野寺梓→瀬乃まりん＆澪川舞香＞
私は義務的に美容をやっているのですが、2人は美容が本当に好きなんだろうなというのが伝わってきます！
＜川岸瑠那→瀬乃まりん＆澪川舞香＞
私的には舞香がヘア、まりんがメイクの美容番長です。ライブでヘアメイクさんが入らないがことが多いので、私は毎回2人に頼りっきり。舞香は髪を可愛くしてくれますし、まりんはメイクのアドバイスを的確にしてくれるだけでなく、最近はメイクまでお願いしてしまっていて…（笑）。本当に頼りにしています！
＜中本こまり→瀬乃まりん＆澪川舞香＞
2人ともタイプが違った美容番長で、まかしゃん（澪川）は「これ！」という正解が決まっていて、選び抜いたものを教えてくれます。まりんちゅ（瀬乃）は新しいコスメなどを試して、「これ良かった」「こまりにはこのチークが合う」などと教えてくれて。ライブ前にも2人に「メイク薄くない？足りないところない？」と確認しているんです！
＜丸山蘭奈→瀬乃まりん＆澪川舞香＞
2人とも本当に美容に詳しいし、何でも教えてくれて。可愛くなるにはどうやってメイクをしたら良いかをよく聞きますし、ヘアセットもよくやってもらっています！
＜瀬乃まりん＆澪川舞香の美へのこだわり＞
瀬乃＆澪川は、メンバーの回答＆理由を聞いて嬉しそうな様子。「美容番長」に選ばれた2人には美容面で意識していることを聞いた。
瀬乃：1番好きなのがコスメとメイクなのですが、本当に美容オタクなので、新しいコスメの購入なども含めて、月に20万円くらい美容に投資していて…（笑）。美容成分にも興味があって、「今こういう肌トラブルがあるからこの成分を取り入れよう」「これは使わないようにしよう」と考えてスキンケアやコスメを選んでいますし、いつか資格も取りたい！美容クリニックを回るのも大好きなのでいろいろなところに行っています。
澪川：ネイルや髪も意識していますが、1番は肌と“まちゅげ”（まつ毛）！おすすめのまつ毛サロンをメンバーに紹介したら、みんな行ってくれて嬉しかったです。肌は褒められることが多いので絶対に劣化したくなくて。肌年齢が18〜19歳くらいだったので、年齢が上がってもそれを保ち続けるために定期的に美容クリニックに通っています。自宅では30〜40代向けの美白系のクリームを使っていて、母も使っているのですが、シミやそばかすにすごく良いので10代の方にもおすすめ！あとはお風呂のこだわりも強くて、入浴剤だけではなく、バスミルクも使っていて、バスタブにマッサージ用のボールなども置いて、お風呂時間を楽しめるようにしています。
そしてメンバーの取り扱い説明書を語ってもらう企画も実施した。
＜小野寺梓→阿部かれん＞
【取り扱い説明書】お話するのがすごく好きな子なので、たくさん聞いてあげましょう！かれんちゃんとは趣味もすごく合って、アニメの話で盛り上がれますし、「HUNTER×HUNTER」（集英社）の舞台やカフェに一緒に行ったことで距離が縮まったなと思います。いつもニコニコ上機嫌でお話を聞いてくれるところも好き！あとは美味しいお菓子や食べ物をみんなに共有してくれるので、それを食べると喜んでくれます！
【メッセージ】歌もダンスもアイドル力も全部高くて、ビジュアルもすごく可愛いのに、自己肯定感が低いので、自分を認めてあげてね！
＜阿部かれん→川岸瑠那＞
【取扱説明書】瑠那はちょっとポンコツで優柔不断なところもあるので、「こっちだよ」と手を引っ張ってあげた方が良くて。年齢で言うとグループでは上の方なのですが、根っからの末っ子体質なんです。最年少のまりんちゅがいつもお世話を焼いているくらい（笑）。瑠那は「えへへ」と言いながらみんなについて行っていて、そこが可愛いんです。だからもし自分が年下だとしても、瑠那にはお姉ちゃんの気持ちで接してあげましょう！
【メッセージ】瑠那と私はKAWAII LAB. MATESとしてずっと一緒に活動してきたのですが、「PEAK SPOT」という新しいプロジェクトにも一緒に来てくれて、本当に感謝しかないです。この1年、瑠那がいたから頑張れたと思うことがたくさん！これからもたくさんメンバーに甘えて、“マイペースお姫様”としてグループを明るくしていってくれたら嬉しいです。これからもよろしくね！
＜川岸瑠那→瀬乃まりん＞
【取扱説明書】まりんは“くっつきマン”で、さっきも撮影が始まるまでずっと誰かの手を握ったり、ちょっかいをかけたりしていて、そういうところが最年少っぽくて可愛いなと思います。でもメンバーやスタッフさんを含め、みんなが疲れすぎて元気がないときには盛り上げようと頑張ってくれたり、気遣いをしてくれたり、みんなの気分を計る温度計みたいな子で、まりんの優しさにすごく助けられています。そんなまりんはお菓子が大好きで、今日もマネージャーさんに「甘い飲み物ないですか？」と聞いていたくらいなので、甘いものをあげておけば元気になります！
【メッセージ】仕事でもプライベートでも一緒にいることが多くて、私もいつもまりんにちょっかいをかけてしまうのですが、それに付き合ってくれてありがとう！
＜瀬乃まりん→丸山蘭奈＞
【取扱説明書】よく眠たそうな目をしているのですが、誰よりも聖人なので、私はデビュー前から蘭奈のことを「仏」と呼んでいます（笑）。だからこそすごく繊細なので心配になる部分もあって。あとはこう見えて意外とくっついてくれて、最近らーちゃん（丸山）からくっついてくれるのがすごく嬉しい！ゲラな一面もあるので構い甲斐もあるんです。くだらないボケをしても絶対に笑ってくれるのでとにかくボケて、眠そうなときは寝かせてあげてください！
【メッセージ】らーちゃんとは似ている部分があって、シンメになることも多いので、これからも一緒に頑張っていきたいです。まりんはこう見えてシャイなので、心を開かないと自分から積極的に行けないのですが、4歳上のお姉様のらーちゃんには、プライベートでもいつもギューってさせてもらっていて。これからも一生ギューってさせてください！
＜丸山蘭奈→澪川舞香＞
【取扱説明書】舞香からはあまりご飯に誘えないらしいので、仲良くなりたかったら自分から誘う。デビューしたばかりの頃はあまりご飯に行けていなかったのですが、私からご飯に誘って、かれんちゃんと瑠那と4人で焼き鳥を食べに行ったこときっかけに仲良くなれました。誘ったらすごく喜んでくれるので、私も嬉しくなります！
【メッセージ】同い年で“あざとツンデレ”な舞香ですが、一緒にいないとわからない気遣い上手なところもあって、「本当に優しいな」と思う場面がすごく多いです。そういう些細な優しさにすごく救われているし、これからもずっと仲良しでいたいです！
＜澪川舞香→中本こまり＞
【取扱説明書】こまりは1番努力家で、努力している姿をデビュー前のレッスン期間からずっと見てきて、本当に尊敬しています。歌がとにかく上手なのですが、それだけではなく、ダンスやSNSも頑張っていて、できないものがないオールラウンダーですし、できないことは努力でなんとかしています。そんなところがすごくかっこいいのですが、実は毎日タピオカを飲んでいるという一面もあって、何かをしてくれたときはタピオカをプレゼントすると喜びます（笑）！
【メッセージ】私の生誕祭のときに2人でユニット曲を披露したのがすごく思い出に残っているので、いつかfav meとしても可愛いユニット曲を出せたら嬉しいです。
＜中本こまり→小野寺梓＞
【取扱説明書】私が今まで出会ってきた中で1番素直な子なので、言葉を率直に伝えるのがベストです。だからこそ傷つきやすくもあって、回りくどい言い方をするとちゃんと気持ちが伝わらないので、何も包み隠さずに全部そのまま伝えるようにしています。ドラマの話をしているときに、観たときの感動を思い出して目がうるうるし始めるなど、感情が溢れやすくて、そういうところがすごく可愛い！あとはアイドルへのこだわりがすごく強くて、嗣永桃子さんが大好きなのですが、私生活からも「アイドルが全てなんだな」というのがすごく伝わってきます。
【メッセージ】どんな話でも全部優しい気持ちで聞いてくれてありがとう！
（modelpress編集部）
INTERVIEW PHOTO：加藤千雅
これまでに芸能活動を経験したメンバーが集い、アイドルというステージで「PEAK（頂上）」を目指すプロジェクト「PEAK SPOT」の1stグループ。阿部、小野寺、川岸、瀬乃、中本、丸山、澪川の7人で結成され、2025年4月22日にデビュー。グループ名には「私をお気に入りにしてほしい」という想いが込められている。6月からはfav me東名阪ツアー「We're fav me◆（※◆はハートマーク）」、12月には東京・Kanadevia Hallでのワンマンライブ「Stage of the Future」を成功させた。8月には国内最大級の音楽フェス『SUMMER SONIC 2025』にも出演。2026年5月18日には東京・豊洲PITで「1st Anniversary Live『STILL A NEW WORLD』」の開催が控えている。
【Not Sponsored 記事】
【写真】元カワラボ研究生所属アイドル、美脚輝くミニ丈衣装姿
◆fav meの美容番長
A.「グループの美容番長を教えてください」
Q.瀬乃まりん＆澪川舞香が満場一致で1位
まりん先生＆舞香先生に教えてもらったことは絶対！教えてもらったコスメは買うし、おすすめのまつ毛サロンにも行く。それでやらせてもらっています！
＜小野寺梓→瀬乃まりん＆澪川舞香＞
私は義務的に美容をやっているのですが、2人は美容が本当に好きなんだろうなというのが伝わってきます！
＜川岸瑠那→瀬乃まりん＆澪川舞香＞
私的には舞香がヘア、まりんがメイクの美容番長です。ライブでヘアメイクさんが入らないがことが多いので、私は毎回2人に頼りっきり。舞香は髪を可愛くしてくれますし、まりんはメイクのアドバイスを的確にしてくれるだけでなく、最近はメイクまでお願いしてしまっていて…（笑）。本当に頼りにしています！
＜中本こまり→瀬乃まりん＆澪川舞香＞
2人ともタイプが違った美容番長で、まかしゃん（澪川）は「これ！」という正解が決まっていて、選び抜いたものを教えてくれます。まりんちゅ（瀬乃）は新しいコスメなどを試して、「これ良かった」「こまりにはこのチークが合う」などと教えてくれて。ライブ前にも2人に「メイク薄くない？足りないところない？」と確認しているんです！
＜丸山蘭奈→瀬乃まりん＆澪川舞香＞
2人とも本当に美容に詳しいし、何でも教えてくれて。可愛くなるにはどうやってメイクをしたら良いかをよく聞きますし、ヘアセットもよくやってもらっています！
＜瀬乃まりん＆澪川舞香の美へのこだわり＞
瀬乃＆澪川は、メンバーの回答＆理由を聞いて嬉しそうな様子。「美容番長」に選ばれた2人には美容面で意識していることを聞いた。
瀬乃：1番好きなのがコスメとメイクなのですが、本当に美容オタクなので、新しいコスメの購入なども含めて、月に20万円くらい美容に投資していて…（笑）。美容成分にも興味があって、「今こういう肌トラブルがあるからこの成分を取り入れよう」「これは使わないようにしよう」と考えてスキンケアやコスメを選んでいますし、いつか資格も取りたい！美容クリニックを回るのも大好きなのでいろいろなところに行っています。
澪川：ネイルや髪も意識していますが、1番は肌と“まちゅげ”（まつ毛）！おすすめのまつ毛サロンをメンバーに紹介したら、みんな行ってくれて嬉しかったです。肌は褒められることが多いので絶対に劣化したくなくて。肌年齢が18〜19歳くらいだったので、年齢が上がってもそれを保ち続けるために定期的に美容クリニックに通っています。自宅では30〜40代向けの美白系のクリームを使っていて、母も使っているのですが、シミやそばかすにすごく良いので10代の方にもおすすめ！あとはお風呂のこだわりも強くて、入浴剤だけではなく、バスミルクも使っていて、バスタブにマッサージ用のボールなども置いて、お風呂時間を楽しめるようにしています。
◆メンバーの“トリセツ”＆メッセージ
そしてメンバーの取り扱い説明書を語ってもらう企画も実施した。
＜小野寺梓→阿部かれん＞
【取り扱い説明書】お話するのがすごく好きな子なので、たくさん聞いてあげましょう！かれんちゃんとは趣味もすごく合って、アニメの話で盛り上がれますし、「HUNTER×HUNTER」（集英社）の舞台やカフェに一緒に行ったことで距離が縮まったなと思います。いつもニコニコ上機嫌でお話を聞いてくれるところも好き！あとは美味しいお菓子や食べ物をみんなに共有してくれるので、それを食べると喜んでくれます！
【メッセージ】歌もダンスもアイドル力も全部高くて、ビジュアルもすごく可愛いのに、自己肯定感が低いので、自分を認めてあげてね！
＜阿部かれん→川岸瑠那＞
【取扱説明書】瑠那はちょっとポンコツで優柔不断なところもあるので、「こっちだよ」と手を引っ張ってあげた方が良くて。年齢で言うとグループでは上の方なのですが、根っからの末っ子体質なんです。最年少のまりんちゅがいつもお世話を焼いているくらい（笑）。瑠那は「えへへ」と言いながらみんなについて行っていて、そこが可愛いんです。だからもし自分が年下だとしても、瑠那にはお姉ちゃんの気持ちで接してあげましょう！
【メッセージ】瑠那と私はKAWAII LAB. MATESとしてずっと一緒に活動してきたのですが、「PEAK SPOT」という新しいプロジェクトにも一緒に来てくれて、本当に感謝しかないです。この1年、瑠那がいたから頑張れたと思うことがたくさん！これからもたくさんメンバーに甘えて、“マイペースお姫様”としてグループを明るくしていってくれたら嬉しいです。これからもよろしくね！
＜川岸瑠那→瀬乃まりん＞
【取扱説明書】まりんは“くっつきマン”で、さっきも撮影が始まるまでずっと誰かの手を握ったり、ちょっかいをかけたりしていて、そういうところが最年少っぽくて可愛いなと思います。でもメンバーやスタッフさんを含め、みんなが疲れすぎて元気がないときには盛り上げようと頑張ってくれたり、気遣いをしてくれたり、みんなの気分を計る温度計みたいな子で、まりんの優しさにすごく助けられています。そんなまりんはお菓子が大好きで、今日もマネージャーさんに「甘い飲み物ないですか？」と聞いていたくらいなので、甘いものをあげておけば元気になります！
【メッセージ】仕事でもプライベートでも一緒にいることが多くて、私もいつもまりんにちょっかいをかけてしまうのですが、それに付き合ってくれてありがとう！
＜瀬乃まりん→丸山蘭奈＞
【取扱説明書】よく眠たそうな目をしているのですが、誰よりも聖人なので、私はデビュー前から蘭奈のことを「仏」と呼んでいます（笑）。だからこそすごく繊細なので心配になる部分もあって。あとはこう見えて意外とくっついてくれて、最近らーちゃん（丸山）からくっついてくれるのがすごく嬉しい！ゲラな一面もあるので構い甲斐もあるんです。くだらないボケをしても絶対に笑ってくれるのでとにかくボケて、眠そうなときは寝かせてあげてください！
【メッセージ】らーちゃんとは似ている部分があって、シンメになることも多いので、これからも一緒に頑張っていきたいです。まりんはこう見えてシャイなので、心を開かないと自分から積極的に行けないのですが、4歳上のお姉様のらーちゃんには、プライベートでもいつもギューってさせてもらっていて。これからも一生ギューってさせてください！
＜丸山蘭奈→澪川舞香＞
【取扱説明書】舞香からはあまりご飯に誘えないらしいので、仲良くなりたかったら自分から誘う。デビューしたばかりの頃はあまりご飯に行けていなかったのですが、私からご飯に誘って、かれんちゃんと瑠那と4人で焼き鳥を食べに行ったこときっかけに仲良くなれました。誘ったらすごく喜んでくれるので、私も嬉しくなります！
【メッセージ】同い年で“あざとツンデレ”な舞香ですが、一緒にいないとわからない気遣い上手なところもあって、「本当に優しいな」と思う場面がすごく多いです。そういう些細な優しさにすごく救われているし、これからもずっと仲良しでいたいです！
＜澪川舞香→中本こまり＞
【取扱説明書】こまりは1番努力家で、努力している姿をデビュー前のレッスン期間からずっと見てきて、本当に尊敬しています。歌がとにかく上手なのですが、それだけではなく、ダンスやSNSも頑張っていて、できないものがないオールラウンダーですし、できないことは努力でなんとかしています。そんなところがすごくかっこいいのですが、実は毎日タピオカを飲んでいるという一面もあって、何かをしてくれたときはタピオカをプレゼントすると喜びます（笑）！
【メッセージ】私の生誕祭のときに2人でユニット曲を披露したのがすごく思い出に残っているので、いつかfav meとしても可愛いユニット曲を出せたら嬉しいです。
＜中本こまり→小野寺梓＞
【取扱説明書】私が今まで出会ってきた中で1番素直な子なので、言葉を率直に伝えるのがベストです。だからこそ傷つきやすくもあって、回りくどい言い方をするとちゃんと気持ちが伝わらないので、何も包み隠さずに全部そのまま伝えるようにしています。ドラマの話をしているときに、観たときの感動を思い出して目がうるうるし始めるなど、感情が溢れやすくて、そういうところがすごく可愛い！あとはアイドルへのこだわりがすごく強くて、嗣永桃子さんが大好きなのですが、私生活からも「アイドルが全てなんだな」というのがすごく伝わってきます。
【メッセージ】どんな話でも全部優しい気持ちで聞いてくれてありがとう！
（modelpress編集部）
INTERVIEW PHOTO：加藤千雅
◆fav meプロフィール
これまでに芸能活動を経験したメンバーが集い、アイドルというステージで「PEAK（頂上）」を目指すプロジェクト「PEAK SPOT」の1stグループ。阿部、小野寺、川岸、瀬乃、中本、丸山、澪川の7人で結成され、2025年4月22日にデビュー。グループ名には「私をお気に入りにしてほしい」という想いが込められている。6月からはfav me東名阪ツアー「We're fav me◆（※◆はハートマーク）」、12月には東京・Kanadevia Hallでのワンマンライブ「Stage of the Future」を成功させた。8月には国内最大級の音楽フェス『SUMMER SONIC 2025』にも出演。2026年5月18日には東京・豊洲PITで「1st Anniversary Live『STILL A NEW WORLD』」の開催が控えている。
【Not Sponsored 記事】