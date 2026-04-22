三菱重工、NEC、日立が一致団結…総額2兆円の護衛艦ビジネスで日本が韓国とドイツに競り勝った「意外な理由」

日本が護衛艦を「初輸出」することに

2026年4月18日、メルボルンの地で日本の防衛産業界にとって歴史的な号砲が鳴り響いた。小泉進次郎防衛大臣とオーストラリアのリチャード・マールズ副首相兼国防相が、新型護衛艦の共同開発・共同生産を推進する覚書に署名。オーストラリア海軍の次期汎用フリゲート艦11隻の調達において、日本の三菱重工業が提案する「もがみ型」の能力向上型を、両国が共同で開発・生産する契約が完了したのである。

プロジェクトの総額は、今後10年間で最大2兆円。これは日本の戦後装備移転において、過去最大の契約となる。かつて「武器輸出三原則」によって自ら手足を縛ってきた日本が、ついに世界の巨大な防衛マーケットへと本格的に漕ぎ出した。なぜ日本は、ドイツや韓国といった百戦錬磨の強豪を退け、この超大型契約を勝ち取ることができたのか。そして、この契約が日本の産業構造にどのようなインパクトを与えるのか。「ビジネス」の視点で、その深層に迫る。

本題に入る前に、一般の人には馴染みの薄い「フリゲート」という艦種について解説しておこう。

日本の海上自衛隊では、戦闘を目的とした艦艇をすべて「護衛艦」と呼んでいるが、国際的にはその大きさや役割によって「駆逐艦（デストロイヤー）」や「フリゲート」と呼び分けられる。フリゲート艦とは、一言で言えば、「海上の万能プレイヤ―」である。

駆逐艦よりも一回り小さく、機動力に優れているのが特徴だ。主な任務は、商船の護衛、潜水艦の探知・攻撃（対潜戦）、空からの攻撃への対処（対空戦）、さらには海賊対策や災害派遣まで多岐にわたる。今回、三菱重工業が輸出する「もがみ型」は、これらに加えて「機雷（海中の水雷）を除去する」という掃海機能まで備えており、まさに「1隻で何でもこなす」多機能艦なのである。

競合の韓国・ドイツに打ち勝った「省人化技術」

今回の契約の最大のポイントは、その規模と建造方式にある。オーストラリア海軍が導入する11隻のうち、最初の3隻は三菱重工業の造船所（長崎など）で建造され、残りの8隻は日本の技術支援を受けながらオーストラリア国内で建造される「ハイブリッド方式」が採用された。

1番艦の納入予定は2029年12月。軍事の世界では、設計から配備まで10年以上かかることも珍しくないが、今回の計画は極めて迅速だ。三菱重工業は、すでに海上自衛隊向けに「もがみ型」を12隻建造した実績があり、そのラインをベースにすることで、オーストラリア側が求める「早期配備」というニーズに応えることに成功した。

小泉防衛相は記者会見で、「両国の防衛協力をさらに高みに引き上げる大きな一歩」と胸を張った。事実、この契約は単なる「モノの売り買い」ではない。日豪両国が同じ型の艦艇を運用することで、部品の共通化や整備拠点の共有が可能になり、有事の際の「相互運用性（インターオペラビリティ）」が飛躍的に向上するのだ。

今回の商戦において、三菱重工業のライバルは強力だった。潜水艦建造で世界に名を馳せるドイツのTKMS（ティッセンクルップ・マリン・システムズ）や、価格競争力と攻撃力で押す韓国勢である。武器輸出の経験が乏しい日本が、なぜ彼らに競り勝てたのか。

そこには、戦略的な合致以上に、オーストラリアが直面している「ある深刻な社会問題」への回答があった。それは「慢性的な人員不足」である。

軍艦を動かすには、多くの訓練された乗組員が必要だ。しかし、オーストラリアも日本と同様、少子高齢化や労働需給の逼迫により、海軍兵力の確保に苦しんでいる。競合のドイツ製フリゲートが運用に約120名を必要とし、現在、オーストラリアが運用しているアンザック級が約180名を要するのに対し、三菱重工業の「もがみ型」は、高度な自動化システムによってわずか90名程度での運用を可能にしている。

「少子高齢化・人手不足という日本社会の構造的な弱みを克服するために磨かれた『省人化技術』が、グローバル市場において最強の競争力に転化した」

「三菱重工」を筆頭とするオールジャパンの恩恵

この事実の意義は大きい。日本が国内の制約（人手不足）を解決するために必死で開発したテクノロジーが、図らずも同じ悩みを持つ同盟国・同志国にとっての「神の一手」となったのである。また、2029年という短期間での納期を遵守できる日本の製造業への信頼、いわゆる「ジャパン・クオリティ」の納期管理も、他国にはない決定打となった。

この2兆円という巨額の予算は、主契約者である三菱重工業だけに留まるものではない。現代の護衛艦は「浮く精密機械」であり、数百万点の部品と高度な電子機器の塊だ。

・三菱電機：最新鋭の多機能レーダー

・NEC、日立製作所、富士通：水中の敵を探知するソナーや、複雑な戦闘情報を処理する指揮管制システム

・数百社の中小サプライヤー：特殊な弁、配管、電子基板などを供給する国内メーカー

艦艇の寿命は約40年に及ぶ。この間、維持整備やシステムのアップデート、予備部品の供給といった「ライフサイクル・ビジネス」が継続的に発生する。これは、これまでの防衛産業が抱えてきた「自衛隊向けの限定生産」という一過性の特需ではなく、長期安定的で高付加価値な収益基盤となる。

日本の防衛産業は、ついに「規模の経済」を追求できるフェーズに入った。オーストラリアに続き、ニュージーランドも、「もがみ型」に強い関心を示しているという。1ヵ国への輸出が成功すれば、それが「実績」となり、他国への展開が容易になる。日本の造船・製造業にとって、これは失われた30年を取り戻すための起死回生のチャンスと言えるだろう。

日本流の「勝ち筋」が見えた！

政治的な側面も見逃せない。今回の契約は、高市政権が進める「同志国連携」の象徴である。

小泉防衛大臣が「今年は、両国がより一層、戦略的整合性を高める絶好の好機だ」と述べた通り、日豪は中国の海洋進出を念頭に、安全保障面での一体化を加速させている。オーストラリアが4月16日に発表した「国家防衛戦略」では、日本を「かけがえのないパートナー」と位置づけた。

これまで日本は、殺傷能力のある武器輸出を「防衛装備移転三原則」の運用指針で厳しく制限してきた。しかし政府は、「国際共同開発」を大義名分としつつ、近く運用指針を改定する。武器輸出の目的を「救難・輸送・警戒・監視・掃海」に限定する「5類型」を撤廃し、殺傷能力のある武器も含めて、武器輸出を全面的に解禁する方針だ。

この政策転換は、アメリカの動向とも密接に関係している。アメリカが安全保障政策上の重点を中東や西半球に分散させざるを得ない中、インド太平洋の安定を日豪が「自前の戦力」で維持することは、日米豪の「網の目状の抑止力」を強固にする。いわば、日本が「自立した盾」として国際社会に存在感を示すためのコストが、今回の2兆円という数字に表れているのだ。

「もがみ型」の輸出成功は、日本の製造業がグローバル競争で生き残るための新たなモデルケースを示した。

単に高性能なものを作るのではない。相手国が抱える社会課題（今回の場合は、人手不足）を、日本独自の技術（省人化・自動化）で解決する。そして、ハードウェアの売り切りではなく、40年にわたるサービスとメンテナンスで稼ぐ。この「課題解決型」のアプローチこそ、これからの日本企業が世界で戦うための武器になるはずだ。

「武器輸出大国」への道を歩むことへの慎重論は根強い。しかし、自国の防衛産業を維持し、技術力を高めるためには、国内市場だけでは限界があることも事実だ。三菱重工業が切り拓いたこの「2兆円の航路」は、日本の産業界が再び世界をリードするための、希望の海原へと続いている。

今回の合意が、単なる大型商談の成立に終わるのか。それとも、日本の国家戦略と産業構造を根本から変えるパラダイムシフトになるのか。2029年、長崎からオーストラリアへ向けて出航する1番艦の姿が、その答えを物語ることになるだろう。

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