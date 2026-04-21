Huawei製折りたたみスマホ「Pura X Max」の詳細スペックが判明、広げた時に横長になる幅広い形状が特徴的

Huawei製折りたたみスマホ「Pura X Max」の詳細スペックが判明、広げた時に横長になる幅広い形状が特徴的