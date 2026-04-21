居酒屋チェーン「鳥貴族」を運営するエターナルホスピタリティジャパン（大阪市中央区）は4月21日、食べ飲み放題コース「トリキ晩餐会」を利用した家族客に対して、本来無料であるはずの3歳児にも料金を誤って請求していたとして謝罪文を公表した。●SNSで拡散した「クレーマー扱い」の経緯この数日前、SNSThreads」に「トリキ晩餐会」を利用したという家族客の投稿があり、話題となっていた。投稿者によると、大人4人と3歳児2人