金沢市は２０日、転出者２人を「死亡」と誤入力し、２人の年金支給が停止するミスがあったと明らかにした。市議会市民福祉常任委員会で報告した。市介護保険課によると、２人は能登半島地震の被災者で、市が行っていた介護保険料減免の対象者だった。転出に伴うデータ修正で、２月４日に職員が異動理由を入力した際に誤ったという。翌５日にこの職員がミスに気づいて修正したが、関係機関に送付されるデータは４日夜に作成さ