中尾明慶＆仲里依紗、頬を寄せ合い“密着”2ショット 合言葉はBIG LOVE→13回目の結婚記念日を報告、ラブラブ写真に反響「すごく幸せそう」「ほんとに憧れ夫婦です!!!」
俳優の中尾明慶（37）、仲里依紗（36）が20日、自身のインスタグラムをそれぞれ更新。13回目の結婚記念日を迎えたことを報告し、仲良く頬を寄せ合った“密着”夫婦2ショットを公開した。
【写真】「いつまでもラブラブ」「すごく幸せそう」中尾明慶＆仲里依紗の頬を寄せ合う“密着”夫婦2ショット
中尾と仲は、2009年3月に映画『時をかける少女』で初共演し、NHKドラマ『つるかめ助産院』（12年8月放送）のクランクアップ後の12年10月から本格的な交際に発展。13年4月に結婚した。
結婚発表時、連名の書面では「四年前に初めて出逢って以来、とても仲の良い友人でしたが、お互いに尊敬し合え、この人となら幸せな家庭を築けると確信し、結婚することを決めました」「二人の合言葉はBIG LOVE。この言葉を大切に人生を歩んでいきます」とつづり、報告していた。
結婚した13年の10月には長男が誕生。この春に中学1年生を迎えている。
投稿では、2人が富士山の絶景を楽しむ様子をとらえたプライベートショットを複数枚アップ。仲がバラらしき花束を手に笑顔を見せるショットもあり、結婚記念日を記念して旅行に出かけたときの写真と思われる。
中尾は「先日結婚13年でした。レース婚式？というらしい 13年前すぐ離婚しそうとか言われてましたが、なんとかレース婚とやらを迎えました、、、笑 自分のたからものです。ありがとう！」と感謝を記しつつ、「妻と息子と家族みんな健康で過ごしていけますように！皆様今後ともよろしくお願いします」とあいさつした。
コメント欄には「おめでとうございます ラブ上等」「やっぱり中尾くんといる時に里依紗ちゃんより可愛い」「素敵です 旅行かしら 良いなぁ〜」「里依紗さん、キツネさんすごく幸せそう」「2人とも可愛くて最高」「ほんとに憧れ夫婦です!!!」「中尾ご夫婦のようにいつまでも仲良しでいたいなぁ」「いつまでもラブラブでいてください」などと、祝福を中心にさまざまな声が寄せられている。
【写真】「いつまでもラブラブ」「すごく幸せそう」中尾明慶＆仲里依紗の頬を寄せ合う“密着”夫婦2ショット
中尾と仲は、2009年3月に映画『時をかける少女』で初共演し、NHKドラマ『つるかめ助産院』（12年8月放送）のクランクアップ後の12年10月から本格的な交際に発展。13年4月に結婚した。
結婚した13年の10月には長男が誕生。この春に中学1年生を迎えている。
投稿では、2人が富士山の絶景を楽しむ様子をとらえたプライベートショットを複数枚アップ。仲がバラらしき花束を手に笑顔を見せるショットもあり、結婚記念日を記念して旅行に出かけたときの写真と思われる。
中尾は「先日結婚13年でした。レース婚式？というらしい 13年前すぐ離婚しそうとか言われてましたが、なんとかレース婚とやらを迎えました、、、笑 自分のたからものです。ありがとう！」と感謝を記しつつ、「妻と息子と家族みんな健康で過ごしていけますように！皆様今後ともよろしくお願いします」とあいさつした。
コメント欄には「おめでとうございます ラブ上等」「やっぱり中尾くんといる時に里依紗ちゃんより可愛い」「素敵です 旅行かしら 良いなぁ〜」「里依紗さん、キツネさんすごく幸せそう」「2人とも可愛くて最高」「ほんとに憧れ夫婦です!!!」「中尾ご夫婦のようにいつまでも仲良しでいたいなぁ」「いつまでもラブラブでいてください」などと、祝福を中心にさまざまな声が寄せられている。