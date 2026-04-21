中尾明慶＆仲里依紗、頬を寄せ合い“密着”2ショット 合言葉はBIG LOVE→13回目の結婚記念日を報告、ラブラブ写真に反響「すごく幸せそう」「ほんとに憧れ夫婦です!!!」

中尾明慶＆仲里依紗、頬を寄せ合い“密着”2ショット 合言葉はBIG LOVE→13回目の結婚記念日を報告、ラブラブ写真に反響「すごく幸せそう」「ほんとに憧れ夫婦です!!!」