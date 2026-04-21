サンリオ、初の自社ゲームブランド「Sanrio Games」始動 今後3年間で10タイトル程度、第1弾はNintendo Switch向け【社長らメッセージ】

サンリオ、初の自社ゲームブランド「Sanrio Games」始動 今後3年間で10タイトル程度、第1弾はNintendo Switch向け【社長らメッセージ】