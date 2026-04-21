Number_i岸優太が初夏のルックを軽やかに着こなす！バナナ・リパブリック最新ビジュアル公開

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Number_iの岸優太がブランドアンバサダーを務めるバナナ・リパブリックより、ウィークエンドや旅を彩るSUMMER2026最新コレクションが4月23日に発売となる。このたび、岸優太の最新ビジュアルが公開された。

■岸優太が夏の軽やかなムードを表現

本ビジュアルは、「The Summer Edit -初夏を映す洗練されたワードローブ-」をテーマに、高品質な素材とクラフトマンシップに基づいてデザインされた汎用性の高いSUMMERコレクションを通して、岸優太が夏の軽やかなムードを反映した上質で洗練されたスタイルを表現している。

バナナ・リパブリックのSUMMER 2026最新コレクションは、オープン1周年を迎える名古屋ZERO GATE店にて4月22日11時より先行販売、4月23日より全国のバナナ・リパブリックストア及び公式オンラインストアで販売開始となる。

■【画像】Number_i 岸優太の最新ビジュアル

■【動画】Banana Republic The Summer Editメイン動画

■関連リンク

バナナ・リパブリック公式オンラインストア

https://bananarepublic.gap.co.jp/br/men/yuta-kishi-3044137

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