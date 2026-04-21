Hey! Say! JUMPが主題歌を担当するアニメ『⼩３アシベQQゴマちゃん』歌詞付きのノンクレジットエンディング映像を解禁！
1988年に連載が始まり、現在まで⻑きにわたって愛され続けている⼤⼈気漫画作品『アシベ』シリーズの最新作、『⼩３アシベQQゴマちゃん』（原作︓森下裕美「漫画アクション」連載／双葉社）は、2026年4⽉12⽇より毎週⽇曜あさ7時00分から、テレ東系6局ネット「アニもり︕」内にて好評放送中。
この度、Hey! Say! JUMPが担当する主題歌「CUE CUE CUTE」の歌詞付きのノンクレジットエンディング映像が解禁。
舞台はまるで映画のワンシーン︕︖さまざまな場所を旅するアシベとゴマちゃんが描かれています。本映像で初公開となる歌詞と主題歌に合わせたダンスにも注⽬だ。
さらに、5⽉3⽇（⽇）〜5⽉9⽇（⼟）のゴールデンウィーク期間限定で、第1〜4話を公式YouTubeにて無料配信することが決定した。放送を⾒逃してしまった⽅も、もう⼀度⾒たい⽅も、ぜひこの機会に楽しんでほしい。
●楽曲情報
Hey! Say! JUMP
「CUE CUE CUTE」
作詞・作曲・編曲 ︓三島想平(cinema staff)
●配信情報
ゴールデンウィーク期間限定︕第1〜4話を公式YouTubeにて無料配信決定︕
5⽉3⽇（⽇）〜5⽉9⽇（⼟）のゴールデンウィーク期間限定で、第1〜4話を公式YouTubeにて無料配信することが決定。
放送を⾒逃してしまった⽅も、もう⼀度⾒たい⽅も、ぜひこの機会にお楽しみください︕
2026年5⽉3⽇（⽇）12:00〜5⽉9⽇（⼟）23:59
配信話：1〜4話
配信先：アニメ「⼩3アシベQQゴマちゃん」公式チャンネル
●作品情報
「小３アシベ QQゴマちゃん」
「アニもり！」
2026年4月12 日(日)から毎週日曜あさ07:00〜07:30
テレ東系6局ネットにて
原作：森下裕美「小３アシベ QQゴマちゃん」（双葉社「漫画アクション」連載中）
【キャスト】
アシベ：松岡 美里
ゴマちゃん：神月 柚莉愛
【スタッフ】
監督／キャラクターデザイン：山脇光太郎
脚本：福田裕子 赤尾でこ
美術監督：村山茉優
音楽：松野恭平
音響監督：桑原一輝
アニメーション制作：株式会社ディー・エル・イー
製作：「小3アシベ QQゴマちゃん」製作委員会
(C)︎森下裕美・OOP／双葉社・DLE・テレビ東京
関連リンク
「小３アシベ QQゴマちゃん」アニメ公式サイト
https://qq-gomachan.com
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
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