HIPHOPメディアミックスプロジェクト「Paradox Live(パラドックスライブ 通称:パラライ)」舞台化シリーズ最新作となる「Paradox Live on Stage -THE LIVE 2026-」が、2026年4月12日(日) 野田ガスホール(野田市文化会館)にて昼公演・夜公演を開催！ 4月26日まで見逃し配信中！

佐奈宏紀さん・立道梨緒奈さん、竹内良太さん・安里勇哉さん・堀 海登さん・輝山 立さん、土屋直武さん・大崎捺希さん、武子直輝さん・川上将大さん・稲垣成弥さん・小林⻯之さん・神越 将さんら、パラステの歴史を築いてきたキャスト陣が集結し、熱いライブを開催しました！

舞台「Paradox Live on Stage」について

本舞台の原作は、HIPHOP メディアミックスプロジェクト「Paradox Live(パラドックスライブ 通称:パラライ)」。 作中では、近未来を舞台に、それぞれの音楽ジャンルでトップを走る HIPHOP チームが自らの音楽でNo.1を獲るためにステージバトルに挑む姿が描かれます。

個性的なキャラクター達が織りなす本格 HIPHOP 楽曲が高い支持を受け、ファン(通称: ヘッズ))の心を熱狂させ続けています。

その舞台化となる「Paradox Live on Stage(通称:パラステ)」は2021年の初公演以降、ストーリーパートとライブパートを融合させたエンターテインメントとして人気を博してきました。

今回開催される「THELIVE」は、その名の通り“ライブパート”をメインとしたステージ。クラブフロアを思わせる大迫力の演出と共に、高い歌唱力を持つ実力派キャスト陣が圧巻のライブパフォーマンスを披露しました！

「Paradox Live on Stage -THE LIVE 2026-」4つのユニットが魅せる全20曲のライブステージ

本ライブでは、これまで『パラステ』の歴史を築いてきたキャスト陣13名が一同に集結。舞台オリジナル楽曲や、『パラライ』でも親しまれている楽曲など全20曲が披露されました。

開演時間になると「待たせたな!」「素敵な時間にしましょう」といった言葉とともに、BAE(朱雀野アレン、アン・フォークナー)、The Cat’s Whiskers、cozmez、悪漢奴等のメンバーたちが客席内の通路から登場！

1曲目を飾るのは舞台オリジナル楽曲「Here We Go」で、キャスト陣の熱気に序盤から圧倒されます。また、本パートはスマートフォンでの撮影が可能だったこともあり、観客にとってサプライズ要素が満載の幕開けとなりました！

「『Paradox Live on Stage -THE LIVE 2026-』開幕だ!」というアレン(佐奈宏紀)の一言からはじまった本ライブ。次の曲からはユニットごとの歌唱となっており、各チームを象徴するような楽曲が続いていきます。

会場内が赤やピンク色のペンライトで染まったBAEの「AmBitious!!!」や、息の合ったパフォーマンスを見せるcozmezの「Get it」、メンバーを一人ひとり照らすライティング演出も印象的だった「MASTER OF MUSIC」(The Cat’s Whiskers)と、それぞれ違った魅力がうかがえます。

悪漢奴等による「ROWDIEZ -悪漢奴等 Wanted Vibes-」では、円山玲央(神越 将)が「みんな声出してね〜!」と声をかけ、観客との一体感も高まりました。

開幕直後のMCでも、雅邦 善(川上将大)が玲央を抱き抱えたりと、キャラクターたちの個性が見てとれます。また今回は燕夏準が不在ということもあり、棗 リュウ(堀 海登)がBAEの楽曲を口ずさみながらステージへ登壇。

「キノコくん(夏準)の代わりに練習してあげようと思って」(リュウ)、「1人いなかろうが関係ないからな」(矢戸乃上 珂波汰(土屋直武))といった彼ららしい言葉は、BAEの2人にとっても良い刺激になったようです。

ピアノの音からはじまった The Cat’s Whiskersの「Faith」、曲中に肩を寄せ合うなど2人の絆が存分に表現されたcozmezの「Better Dayz」など、息をのむようなセットリストに目が離せなくなります。

「Better Dayz」終了後には「今日も珂波汰と歌えてうれしいよ」と、矢戸乃上 那由汰(大崎捺希)が自身の気持ちを伝える場面も見受けられ、客席からは大きな歓声が上がっていました。

The Cat’s Whiskersとcozmezによるわちゃわちゃとした一幕に癒されつつ、いよいよライブも後半戦へ。ここからは各ユニットが2曲ずつ楽曲を披露し、会場内のボルテージもグンと上がっていきます。

曲の冒頭から観客の反応もうかがえた「BAD BOYZ -悪漢奴等 Underground-」(悪漢奴等)、そしてBAEによる「F△Bulous」では、「アツいバイブスを届けてくれ!」「最後まで盛り上がっていくよ〜!」と2人が声を上げ、出演者全員での「RISE UP short ver.」へとバトンを繋いでいきます。

早くもライブは終盤となり、出演者からは「みんなで最後まで楽しもう!」「今日という日を絶対に忘れない!」といった感謝の言葉やコメントが次々と寄せられ、ラスト2曲で彼らが歌い上げたのはファンにとってもお馴染みの「Rap Guerrilla -Paradox Live All ARTISTS-」と「Fight For THE PRIDE」。

全20曲からなるライブイベントは、彼らの「また会おうな!」という言葉で無事に幕を閉じました！

昼夜公演見逃し配信中！

★国内配信

公演日時

2026年4月12日(日) 昼夜2公演

昼公演：開演 14:00

夜公演：開演 17:30

■チケット券種：

・4月12日(日) 昼公演チケット 夜公演チケット 各4,400円 (税込)

・4月12日(日) 昼公演・夜公演 通しチケット 8,800円(税込)

・4月12日(日) 配信限定特典付き通しコンプリートチケット 9,900円(税込)

■配信限定特典付きコンプリートチケット特典について

・全景映像（昼公演、夜公演）

・デジタルピクチャーチケット１種類

※特典は配信限定特典付き通しコンプリートチケットのみに付属

※デジタルピクチャーチケットはSPWNマイチケットページにて配布します。

※デジタルピクチャーチケットダウンロード期間：2026年4月27日(月)18:00 〜 2026年5月27日(水)23:59まで

＜全景映像視聴方法＞

・SPWNアカウントにログイン後、アカウント情報→マイライブから全景映像を選択してご視聴ください。

※特典映像視聴期間：2026年4月26日(日)23:59まで

※特典映像はダウンロードはできませんのでご注意ください。

■チケット販売期間：

2026年4月26日(日)18:00まで

■公演視聴期間：

各公演とも本番から2026年4月26(日)23:59まで配信

■販売サイト

・SPWN: https://spwn.jp/events/evt_ruMtL7SLGQRJLkgettLs

・楽天チケット: https://r10.to/paradoxlive-stage_broadcast

・ローソンチケット: https://l-tike.com/paradoxlive-stage-streaming/

■配信プラットフォーム SPWN (バルス株式会社)

★海外配信

販売期間：4月19日（日）10:00 〜 5月3日（日）18:00

配信期間：4月19日（日）10:00 〜 5月3日（日）23:59

※日本時間JST

■チケット券種

・4月12日(日) 昼公演チケット・夜公演チケット 各1,800円 (税込)

・4月12日(日) 昼公演・夜公演 通しチケット 3,500円(税込)

■販売サイト・配信プラットフォーム

・ZAIKO：https://paradoxlive.zaiko.io/item/380146

※海外配信は日本国内からの視聴、購入は出来ません。

公演概要

「Paradox Live on Stage -THE LIVE 2026-」

■タイトル

Paradox Live on Stage -THE LIVE 2026-

■実施日程

2026 年 4 月 12 日(日) 昼夜 2 公演

■会 場

〒278-0003 野田市鶴奉 5 番地の 1

野田ガスホール(野田市文化会館)

https://noda-bunka.jp/

■出演者

BAE

【朱雀野アレン】佐奈宏紀

【アン・フォークナー】立道梨緒奈

The Cat’s Whiskers

【⻄門直明】竹内良太

【神林匋平】安里勇哉

【棗 リュウ】堀 海登

【闇堂四季】輝山 立

cozmez

【矢戶乃上珂波汰】土屋直武

【矢戶乃上那由汰】大崎捺希

悪漢奴等

【翠石依織】武子直輝

【雅邦 善】川上将大

【征木北斎】稲垣成弥

【伊藤紗月】小林⻯之

【円山玲央】神越 将

◇公式サイト:https://paradoxlive-stage.jp/

◇公式 X:@paradoxlive_st

（C） Paradox Live on Stage2026