「月曜から夜ふかし」Netflixで配信決定 放送開始から15年目で世界進出
【モデルプレス＝2026/04/20】日本テレビ系バラエティー番組「月曜から夜ふかし」（毎週月曜22時〜）が、最新回（4月27日放送回）より、動画配信サービスNetflixで見逃し配信されることが決定した。
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日本テレビのレギュラーバラエティーで、Netflixで見逃し配信されるのは「Golden SixTONES」に続き2番組目の挑戦。海外の視聴者より寄せられた「見たい！」という多くの要望に応え、放送開始から15年目に突入したこのタイミングでついに世界進出となる。日本の超ローカルな話題から、個性豊かな街の人々まで「夜ふかし」らしさを世界中に届ける。4月27日放送回より、地上波放送終了後にNetflixでまずは日本国内向けに見逃し配信。その後、順次、世界向けにも配信される。（modelpress編集部）
番組タイトル ：「月曜から夜ふかし」
放送日時 ：毎週月曜22：00〜23：00放送
出演者 ：村上信五、マツコ・デラックス
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◆「月曜から夜ふかし」Netflix配信決定
日本テレビのレギュラーバラエティーで、Netflixで見逃し配信されるのは「Golden SixTONES」に続き2番組目の挑戦。海外の視聴者より寄せられた「見たい！」という多くの要望に応え、放送開始から15年目に突入したこのタイミングでついに世界進出となる。日本の超ローカルな話題から、個性豊かな街の人々まで「夜ふかし」らしさを世界中に届ける。4月27日放送回より、地上波放送終了後にNetflixでまずは日本国内向けに見逃し配信。その後、順次、世界向けにも配信される。（modelpress編集部）
◆番組概要
番組タイトル ：「月曜から夜ふかし」
放送日時 ：毎週月曜22：00〜23：00放送
出演者 ：村上信五、マツコ・デラックス
【Not Sponsored 記事】