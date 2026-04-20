asmi、TVアニメ『レプリカだって、恋をする。』EDテーマ「あわ」MV公開！

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“日常に寄り添う歌”を届け続けるシンガーソングライター・asmiが、TVアニメ『レプリカだって、恋をする。』エンディングテーマ「あわ」のMusic Videoを公開した。

今回公開されたMusic Videoでは、楽曲が持つ不安定さや内面の揺らぎを、モノクロからカラーへと移ろっていく映像表現のなかに落とし込んだ。光と色が戻っていく過程が、楽曲の描く「自分の内側で何かが動き出す瞬間」と静かに重なり合う。

現実においても夢の中でも、最終的に動き出すのは自分自身であり、周囲の出来事や他者の存在は些細なきっかけに過ぎない--そのメッセージを、映像に余白として刻んでいる。

また、asmi自身がダンスにトライしている場面も収められており、これまでとは異なる表現が映像に新たな温度をもたらしている。

「あわ」は、TVアニメ『レプリカだって、恋をする。』のために書き下ろされた楽曲。作詞・作曲・編曲はボカロP“⌘ハイノミ”が手がけており、asmiとは「ラヴィウス」以来の再タッグとなる。

⌘ハイノミによる淡く鋭いサウンドと、asmiの儚さと芯の強さを併せ持つ歌声。その両方を受け止めながら、「あわ」のMusic Videoは、楽曲そのものの印象をさらに奥行きのあるものへと広げている。何気ない仕草や視線、色の移ろいが折り重なりながら、モノクロームからカラーへと移ろう映像の中で、その余韻はより鮮明に響く。

●配信情報

TVアニメ『レプリカだって、恋をする。』EDテーマ

「あわ」



配信リンクはこちら

https://asmi.lnk.to/Bubbles

●作品情報

TVアニメ『レプリカだって、恋をする。』

2026年4月7日（火）よりTOKYO MX、静岡朝日テレビ、テレビ愛知、KBS京都、サンテレビ、AT-X、BS11にて放送開始！

TOKYO MX 毎週火曜24:30〜

静岡朝日テレビ 毎週火曜24:45〜

テレビ愛知 毎週火曜26:05〜

KBS京都 毎週火曜24:30〜

サンテレビ 毎週火曜24:30〜

AT-X 毎週火曜23:30〜（リピート放送：毎週木曜11：30〜/毎週月曜17：30〜）

BS11 毎週火曜24:30〜

＜イントロダクション＞

愛川素直の身代わりとして、目立たないように日常をやり過ごす『レプリカ』のナオ。

素直が行きたくないときは代わりに学校に行き、勉強や運動を頑張るのも、すべてはオリジナルである素直を助けるため……

それなのに―

ある日、恋に落ちてしまう。

たったそれだけで、ナオの日常は鮮やかに変わってゆく。

制服デートも、内緒の約束も、キラキラ輝く二人だけの特別な時間。

今だけはどうかこのまま――そう願うほど、ナオは素直に言えないことが増えてゆく。

素直もまた、変わってゆくナオを感じ、焦りを抱くようになって……

海沿いの街で繰り広げられる、甘くて、ちょっぴり不思議な青春ラブストーリー。

【STAFF】

原作：榛名丼(電撃文庫/KADOKAWA刊)

キャラクター原案：raemz

監督：木村隆一

シリーズ構成：篠塚智子

脚本：篠塚智子森江美咲

キャラクターデザイン：安彦英二

美術監督：川崎美和

美術デザイン：藤瀬智康

色彩設計：土居真紀子

プロップデザイン：久保川絵梨子

【CAST】

ナオ/愛川素直：諸星すみれ

真田秋也：鈴木崚汰

広中律子：高田憂希

森すずみ：名塚佳織

望月隼：福山潤

佐藤梢：日高里菜

吉井春華：仲村宗悟

撮影監督：頓所信二

編集：小野寺絵美

音響監督：木村隆一

音楽：はらかなこ

音楽制作：KADOKAWA

オープニングテーマ：シャイトープ『リフレイン』

エンディングテーマ：asmi『あわ』

アニメーション制作：Voil

＜asmiプロフィール＞

気づけばそばにいる、あなたの毎日に寄り添う歌。唯一無二の愛らしい歌声で、恋愛の悩みや日常で誰しもが抱える想いを歌う新世代のポップアイコン。

「PAKU」やMAISONdesに参加した「ヨワネハキfeat. 和ぬか, asmi」で大きなバズを起こし”SNSで最も使われる歌声”と呼ばれた。「うる星やつら」や「ポケットモンスター」をはじめ数々のTVアニメのテーマソングも担当しており、2025年は「日々は過ぎれど飯うまし」や「カッコウの許嫁Season2」OPを担当。

2026年6月より韓国含む全5会場にて「asmi special live tour 2026“Lovers Weekend”」を開催。

©榛名丼/KADOKAWA/レプリカだって、恋をする。

関連リンク

TVアニメ『レプリカだって、恋をする。』公式サイト

https://replico.jp/

asmi オフィシャルサイト

https://www.rooftop.tokyo/asmi