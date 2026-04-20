yama、TVアニメ『黄泉のツガイ』EDテーマ「飛ぼうよ」のミュージックビデオがプレミア公開！

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4月4日(土)23:30放送開始となったTVアニメ『黄泉のツガイ』のEDテーマとなるyama「飛ぼうよ」のミュージックビデオがYouTubeにてプレミア公開された。

国内外から今なお熱い支持を得る名作「鋼の錬金術師」の荒川弘が描く最新作にして、月刊「少年ガンガン」にて大好評連載中のシリーズ累計600万部を突破する『黄泉のツガイ』。

2003年から2011年にかけて放送・公開したアニメ「鋼の錬金術師」シリーズと同様、スクウェア・エニックス×アニプレックス×ボンズの強力タッグで制作される本作。待望のアニメ化となる本作はTOKYO MX・BS11・群馬テレビ・とちぎテレビほかにて、4月4日(土) 23時30分より放送がスタートしている。

4月11日（土）より、アニメのノンクレジットOP＆EDムービーも公開となっており、合わせて楽しんでほしい。

なお、「飛ぶ時・飛ぼうよ」のVaundy ver / yama ver 計4曲を収録したシングルとして6月10日にCDリリースされることが決定している。

●リリース情報

Vaundy・yama

「飛ぶ時/飛ぼうよ」

配信中

Vaundy・yama

「飛ぶ時/飛ぼうよ」（アニメオープニング&エンディング）



配信リンクはこちら

https://lnk.to/flyaway_wayout_Vy

yama・Vaundy

「飛ぶ時/飛ぼうよ」（セルフカバーバージョン）

配信リンクはこちら

https://lnk.to/flyaway_wayout_yV

6月10日CDリリース

価格：￥2,000＋税

品番：VVCV-18

予約はこちら

https://Vaundy-yama.lnk.to/flyaway-wayout

＜CD＞

M1：「飛ぶ時」（Vaundy）TVアニメ「黄泉のツガイ」オープニングテーマ

M2：「飛ぼうよ」（yama） TVアニメ「黄泉のツガイ」エンディングテーマ

M3：「飛ぶ時」（yama） セルフカバー

M4：「飛ぼうよ」（Vaundy）セルフカバー

●作品情報

『黄泉のツガイ』

TOKYO MX・BS11・群馬テレビ・とちぎテレビほかにて放送中

TOKYO MX 毎週土曜 23:30〜24:00

とちぎテレビ 毎週土曜 23:30〜24:00

群馬テレビ 毎週土曜 23:30〜24:00

BS11 毎週土曜 23:30〜24:00

MBS 毎週土曜 26:08〜26:38（※初回放送は25:38〜）

CBCテレビ 毎週土曜 26:43〜27:13

AT-X 毎週月曜 23:30〜24:00

信越放送 毎週火曜 25:30〜26:00

HTB北海道テレビ 毎週火曜 25:55〜26:25

RKB毎日放送 毎週火曜 26:00〜26:30

テレビユー福島 毎週水曜 24:58〜25:28

ミヤギテレビ 毎週水曜 24:59〜25:29

テレビ静岡 毎週水曜 25:15〜25:45

南海放送 毎週水曜 25:35〜26:05

青森放送 毎週水曜 25:54〜26:24

TeNYテレビ新潟 毎週水曜 25:59〜26:29

熊本県民テレビ 毎週水曜 26:34〜27:04

さくらんぼテレビ 毎週木曜 24:45〜25:15

鹿児島放送 毎週木曜 25:20〜25:50

琉球朝日放送 毎週木曜 25:20〜25:50

広島テレビ 毎週木曜 25:29〜25:59

テレビ山口 毎週木曜 26:00〜26:30（※初回放送は26:28〜）

西日本放送 毎週木曜 26:29〜26:59

日本海テレビ 毎週木曜 26:30〜27:00

※放送日時は編成の都合により変更となる場合がございます。

配信情報

地上波放送後より各配信プラットフォームにて順次配信開始

ABEMA／dアニメストア／dアニメストア for Prime Video／dアニメストア ニコニコ支店／U-NEXT／アニメ放題／DMM TV／Hulu／FOD／Lemino／アニメタイムズ／バンダイチャンネル／Netflix／Prime Video／ディズニープラス／TELASA（見放題プラン）／J:COM STREAM（見放題）／milplus見放題パックプライム／AnimeFesta／ニコニコ生放送／ニコニコチャンネル／TVer ほか

※配信日時は編成の都合等により変更となる場合がございます。予めご了承ください

＜イントロダクション＞

スクウェア・エニックス×アニプレックス×ボンズ再び！

「鋼の錬金術師」荒川弘が描く幻怪ファンタジーが待望のTVアニメ化決定！

国内外から今なお熱い支持を得る名作「鋼の錬金術師」の荒川弘が描く最新作にして、

月刊「少年ガンガン」にて大好評連載中のシリーズ累計600万部を突破する本作が、

待望のTVアニメ化決定！

謎と怪奇が交錯する新感覚ツガイバトル。

息もつかせぬ幻怪ファンタジーが、今動き始める。

【スタッフ】

原作：荒川弘（掲載 月刊「少年ガンガン」スクウェア・エニックス刊）

監督：安藤真裕

シリーズ構成：高木登

キャラクターデザイン・総作画監督：新井伸浩

ツガイデザイン：杉浦幸次・伊藤嘉之

美術監督：大西達朗

美術設定：多田周平・小木斉之

色彩設計：後藤ゆかり

撮影監督：張盈穎

3D監督：佐々木瑞生

編集：郄橋歩

音楽：末廣健一郎

音響監督：若林和弘

音響効果：緒方康恭

プロダクション・スーパーバイズ：ボンズ

アニメーション制作：ボンズフィルム

【キャスト】

ユル：小野賢章

アサ：宮本侑芽

デラ：中村悠一

ガブちゃん：久野美咲

右：小山力也

左：本田貴子

ハナ：島袋美由利

ジン：諏訪部順一。

●ライブ情報

Vaundy ASIA ARENA TOUR 2026 “HORO”

9月5日（土）6日（日）

TOKYO Makuhari Messe Halls 9 & 11

9月19日（土）20日（日）

SEOUL INSPIRE ARENA

10月3日（土）

HONGKONG AsiaWorld-Arena

10月24日（土）25日（日）

FUKUOKA Kitakyushu Messe

10月31日（土）11月1日（日）

TAIPEI Taipei Arena

11/14日（土）15日（日）

SHANGHAI

特設サイトはこちら

https://member.vaundy.jp/feature/ASIAARENATOUR_2026

「yama C.U.Tリリースツアー “羽化”」

2026年5月6日（水祝）＠Zepp Sapporo

2026年5月10日 (日) @仙台GIGS

2026年5月16日（土）＠Zepp Fukuoka

2026年5月23日（土）＠Zepp Namba

2026年5月24日（日）＠Zepp Nagoya

2026年5月31日（日）＠Zepp Haneda

全国共通

1階スタンディング \5,800（税込・入場時別途ドリンク代・整理番号付き）

1階後方指定席 \6,300（税込・入場時別途ドリンク代）

2階指定席 \6,800（税込・入場時別途ドリンク代）

※お一人様4枚まで（複数公演申込可）

※3歳以上有料

※チケットは全て電子チケットとなります。

□企画・制作： ソニー・ミュージックレーベルズ / H.I.P.

チケット発売中

https://w.pia.jp/t/yama-uka/

©Hiromu Arakawa/SQUARE ENIX, Project TSUGAI

関連リンク

TVアニメ『黄泉のツガイ』公式サイト

https://yominotsugai.com/

yamaオフィシャルサイト

https://www.sonymusic.co.jp/artist/yama/