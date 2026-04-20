yama、TVアニメ『黄泉のツガイ』EDテーマ「飛ぼうよ」のミュージックビデオがプレミア公開！
4月4日(土)23:30放送開始となったTVアニメ『黄泉のツガイ』のEDテーマとなるyama「飛ぼうよ」のミュージックビデオがYouTubeにてプレミア公開された。
国内外から今なお熱い支持を得る名作「鋼の錬金術師」の荒川弘が描く最新作にして、月刊「少年ガンガン」にて大好評連載中のシリーズ累計600万部を突破する『黄泉のツガイ』。
2003年から2011年にかけて放送・公開したアニメ「鋼の錬金術師」シリーズと同様、スクウェア・エニックス×アニプレックス×ボンズの強力タッグで制作される本作。待望のアニメ化となる本作はTOKYO MX・BS11・群馬テレビ・とちぎテレビほかにて、4月4日(土) 23時30分より放送がスタートしている。
4月11日（土）より、アニメのノンクレジットOP＆EDムービーも公開となっており、合わせて楽しんでほしい。
なお、「飛ぶ時・飛ぼうよ」のVaundy ver / yama ver 計4曲を収録したシングルとして6月10日にCDリリースされることが決定している。
●リリース情報
Vaundy・yama
「飛ぶ時/飛ぼうよ」
配信中
Vaundy・yama
「飛ぶ時/飛ぼうよ」（アニメオープニング&エンディング）
配信リンクはこちら
https://lnk.to/flyaway_wayout_Vy
yama・Vaundy
「飛ぶ時/飛ぼうよ」（セルフカバーバージョン）
配信リンクはこちら
https://lnk.to/flyaway_wayout_yV
6月10日CDリリース
価格：￥2,000＋税
品番：VVCV-18
予約はこちら
https://Vaundy-yama.lnk.to/flyaway-wayout
＜CD＞
M1：「飛ぶ時」（Vaundy）TVアニメ「黄泉のツガイ」オープニングテーマ
M2：「飛ぼうよ」（yama） TVアニメ「黄泉のツガイ」エンディングテーマ
M3：「飛ぶ時」（yama） セルフカバー
M4：「飛ぼうよ」（Vaundy）セルフカバー
●作品情報
『黄泉のツガイ』
TOKYO MX・BS11・群馬テレビ・とちぎテレビほかにて放送中
TOKYO MX 毎週土曜 23:30〜24:00
とちぎテレビ 毎週土曜 23:30〜24:00
群馬テレビ 毎週土曜 23:30〜24:00
BS11 毎週土曜 23:30〜24:00
MBS 毎週土曜 26:08〜26:38（※初回放送は25:38〜）
CBCテレビ 毎週土曜 26:43〜27:13
AT-X 毎週月曜 23:30〜24:00
信越放送 毎週火曜 25:30〜26:00
HTB北海道テレビ 毎週火曜 25:55〜26:25
RKB毎日放送 毎週火曜 26:00〜26:30
テレビユー福島 毎週水曜 24:58〜25:28
ミヤギテレビ 毎週水曜 24:59〜25:29
テレビ静岡 毎週水曜 25:15〜25:45
南海放送 毎週水曜 25:35〜26:05
青森放送 毎週水曜 25:54〜26:24
TeNYテレビ新潟 毎週水曜 25:59〜26:29
熊本県民テレビ 毎週水曜 26:34〜27:04
さくらんぼテレビ 毎週木曜 24:45〜25:15
鹿児島放送 毎週木曜 25:20〜25:50
琉球朝日放送 毎週木曜 25:20〜25:50
広島テレビ 毎週木曜 25:29〜25:59
テレビ山口 毎週木曜 26:00〜26:30（※初回放送は26:28〜）
西日本放送 毎週木曜 26:29〜26:59
日本海テレビ 毎週木曜 26:30〜27:00
※放送日時は編成の都合により変更となる場合がございます。
配信情報
地上波放送後より各配信プラットフォームにて順次配信開始
ABEMA／dアニメストア／dアニメストア for Prime Video／dアニメストア ニコニコ支店／U-NEXT／アニメ放題／DMM TV／Hulu／FOD／Lemino／アニメタイムズ／バンダイチャンネル／Netflix／Prime Video／ディズニープラス／TELASA（見放題プラン）／J:COM STREAM（見放題）／milplus見放題パックプライム／AnimeFesta／ニコニコ生放送／ニコニコチャンネル／TVer ほか
※配信日時は編成の都合等により変更となる場合がございます。予めご了承ください
＜イントロダクション＞
スクウェア・エニックス×アニプレックス×ボンズ再び！
「鋼の錬金術師」荒川弘が描く幻怪ファンタジーが待望のTVアニメ化決定！
国内外から今なお熱い支持を得る名作「鋼の錬金術師」の荒川弘が描く最新作にして、
月刊「少年ガンガン」にて大好評連載中のシリーズ累計600万部を突破する本作が、
待望のTVアニメ化決定！
謎と怪奇が交錯する新感覚ツガイバトル。
息もつかせぬ幻怪ファンタジーが、今動き始める。
【スタッフ】
原作：荒川弘（掲載 月刊「少年ガンガン」スクウェア・エニックス刊）
監督：安藤真裕
シリーズ構成：高木登
キャラクターデザイン・総作画監督：新井伸浩
ツガイデザイン：杉浦幸次・伊藤嘉之
美術監督：大西達朗
美術設定：多田周平・小木斉之
色彩設計：後藤ゆかり
撮影監督：張盈穎
3D監督：佐々木瑞生
編集：郄橋歩
音楽：末廣健一郎
音響監督：若林和弘
音響効果：緒方康恭
プロダクション・スーパーバイズ：ボンズ
アニメーション制作：ボンズフィルム
【キャスト】
ユル：小野賢章
アサ：宮本侑芽
デラ：中村悠一
ガブちゃん：久野美咲
右：小山力也
左：本田貴子
ハナ：島袋美由利
ジン：諏訪部順一。
●ライブ情報
Vaundy ASIA ARENA TOUR 2026 “HORO”
9月5日（土）6日（日）
TOKYO Makuhari Messe Halls 9 & 11
9月19日（土）20日（日）
SEOUL INSPIRE ARENA
10月3日（土）
HONGKONG AsiaWorld-Arena
10月24日（土）25日（日）
FUKUOKA Kitakyushu Messe
10月31日（土）11月1日（日）
TAIPEI Taipei Arena
11/14日（土）15日（日）
SHANGHAI
特設サイトはこちら
https://member.vaundy.jp/feature/ASIAARENATOUR_2026
「yama C.U.Tリリースツアー “羽化”」
2026年5月6日（水祝）＠Zepp Sapporo
2026年5月10日 (日) @仙台GIGS
2026年5月16日（土）＠Zepp Fukuoka
2026年5月23日（土）＠Zepp Namba
2026年5月24日（日）＠Zepp Nagoya
2026年5月31日（日）＠Zepp Haneda
全国共通
1階スタンディング \5,800（税込・入場時別途ドリンク代・整理番号付き）
1階後方指定席 \6,300（税込・入場時別途ドリンク代）
2階指定席 \6,800（税込・入場時別途ドリンク代）
※お一人様4枚まで（複数公演申込可）
※3歳以上有料
※チケットは全て電子チケットとなります。
□企画・制作： ソニー・ミュージックレーベルズ / H.I.P.
チケット発売中
https://w.pia.jp/t/yama-uka/
©Hiromu Arakawa/SQUARE ENIX, Project TSUGAI
関連リンク
TVアニメ『黄泉のツガイ』公式サイト
https://yominotsugai.com/
yamaオフィシャルサイト
https://www.sonymusic.co.jp/artist/yama/
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
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