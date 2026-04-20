FLOW、新曲「5TELLA」「LIVING DEAD」オフィシャルインタビューが公開！

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数々のアニメ・ゲーム作品とのタイアップ楽曲を手がけ、今年1月には日本人バンド史上初となる“ライブによる世界五大陸制覇”を達成した、日本を代表するミクスチャー・ロックバンドFLOWが、今年リリースした新曲「5TELLA」および「LIVING DEAD」のオフィシャルインタビューを公開した。

今年発表された2曲はいずれもタイアップ楽曲となっており、「5TELLA」はアーケードカードゲーム「機動戦士ガンダム アーセナルベース WAVECHOES（ウェイブエコーズ）」主題歌、「LIVING DEAD」はパチンコ機「eフィーバーBASTARD！！ ―暗黒の破壊神―」主題歌として、それぞれ起用されている。

本インタビューでは、各楽曲の制作過程におけるエピソードに加え、作品の世界観との向き合い方や、アニメ・ゲームタイアップならではの視点で楽曲に込めた想い、歌詞表現の背景などを、メンバー自身の言葉で語っている。

インタビューを通して楽曲に込められた背景や想いを知った上で、あらためて楽曲を聴くことで、「5TELLA」「LIVING DEAD」が描く世界観や歌詞のメッセージを、より深く体感することができる内容となっている。

さらに、2026年6月6日（土）・7日（日）には横浜・ぴあアリーナMMでFLOW主催アニソンロックフェス、「FLOW THE FESTIVAL 2026」の開催も決定している。

今年は「100年に一度の“26（フロウ）イヤー”」を迎え、さらなる勢いをもって加速していくFLOWの今後の活動から、ますます目が離せない。

オフィシャルインタビューはこちら

https://www.flow-official.jp/news/detail.php?id=2752

●楽曲情報

累計発行部数3000万部超の大人気漫画、アニメも全世界配信中の人気コンテンツを原作とした新機種パチンコ機のタイアップ楽曲！

パチンコ機「eフィーバーBASTARD！！ −暗黒の破壊神−」主題歌

「LIVING DEAD」

作詞：KOHSHI ASAKAWA

作曲：TAKESHI ASAKAWA

編曲：FLOW

配信リンクはこちら

https://flow.lnk.to/LIVING_DEAD

FLOW初となる、機動戦士ガンダムのタイアップ楽曲！

アーケードカードゲーム「機動戦士ガンダム アーセナルベース WAVECHOES(ウェイブエコーズ)」主題歌

「5TELLA」

作詞：KOHSHI ASAKAWA

作曲：TAKESHI ASAKAWA

編曲：FLOW

配信リンクはこちら

https://Flow.lnk.to/5TELLA

●配信情報

FLOW配信限定アルバム

「FLOW 26TH ANNIVERSARY BEST 26 SONGS」

配信リンクはこちら

https://Flow.lnk.to/best26songs

●ライブ情報

『FLOW 26TH ANNIVERSARY TOUR 2026 “ALL TIME 26” 26曲ライブ』

4月22日(水) 18:30/19:00[会場] 宮城：仙台darwin

5月6日(水・祝) 16:30/17:00[会場] 福岡：DRUM Be-1

5月8日(金) 18:15/19:00[会場]愛知：ElectricLadyLand

5月12日(火) 18:15/19:00[会場]大阪：心斎橋BIGCAT

詳細はこちら

https://www.flow-official.jp/news/detail.php?id=2689&bu=.%2F

FLOW THE FESTIVAL 2026

2026年6月6日(土)、7日(日)

会場：ぴあアリーナMM

開場/開演 10:00/12:00

特設サイト

https://www.flow-official.jp/cam/flowthefestival2026/

＜6月6日(土)出演アーティスト＞

〈メインステージ〉

FLOW／打首獄門同好会／GRANRODEO／Survive Said The Prophet／RAISE A SUILEN and more…

【Welcome Act】

SunSet Swish

【FLOWステージ スペシャルコラボアーティスト】

hide with Spread Beaver

〈サイドステージ〉

【DJコーナー】

DJ KOO 45TH ANNIVERSARY

【クリエイターズトーク】

グレート-O-カーン／澄川龍一／冨田明宏

吉田尚記（トークMC）

【PERFORMANCE】

Project LEAP!

【スペシャルステージ️】

アニソンのど自慢

＜6月7日(日)出演アーティスト＞

〈メインステージ〉

FLOW／angela／ORANGE RANGE／9mm Parabellum Bullet／CHiCO with HoneyWorks／フレデリック

【Welcome Act】

REAL AKIBA BOYZ & REAL AKIBA BAND feat. スピラ・スピカ

【FLOWステージ スペシャルコラボアーティスト】

宝野アリカ（ALI PROJECT）

寺島拓篤

〈サイドステージ〉

【DJコーナー】

DJ Meguchee

【クリエイターズトーク】

齋藤P／馬嶋亮／幹葉 from スピラ・スピカ／龍 from REAL AKIBA BOYZ

吉田尚記（トークMC）

【PERFORMANCE】

アナタシア

【スペシャルステージ️】

あおぎり高校(一部メンバーのみ)

※チケットお申し込みの際には、チケットぴあの会員登録(無料)が必要となります。

チケット

＜2日通し券＞

VIP指定席 2日券 41,260円（＊VIPエリアでのライブ観覧＋グッズ2点付き）

アリーナ指定席 2日券 24,000円

スタンド指定席 2日券 19,000円

車椅子席2日券 19,000円

＜1日券＞

VIP指定席 1日券 26,550円（＊VIPエリアでのライブ観覧＋グッズ1点付き）

アリーナ指定席 1日券 13,000円

スタンド指定席 1日券 10,900円

車椅子席1日券 10,900円

詳細は、「FLOW THE FESTIVAL 2026」特設サイト（https://www.flow-official.jp/cam/flowthefestival2026/）からご確認下さい。

関連リンク

FLOWオフィシャルサイト

https://www.flow-official.jp/