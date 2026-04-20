神谷そらが自らの誕生日をホールインワンで祝福！ でも「結果は聞かないでください」
神谷そらが自身のインスタグラムを更新。4月18日に23歳の誕生日を迎えた当日、参戦中の国内女子ツアー「KKT杯バンテリンレディース」でホールインワンを達成したことを投稿した。
【トップの大きさが半端ない！】280yを超える神谷そらのぶっ飛びスイング
神谷が「まさかの誕生日にプロ第1号ホールインワン」を達成したのは、大会2日目、13番ホールだった。165ヤードを8番アイアンで放ったショットは見事にカップイン。その記念のボールとアイアンを持った写真を公開した。自分自身への最高のプレゼントを喜ぶはずの投稿だったのだが、試合に関しては「結果は聞かないでください」とトーンダウン。2日目の神谷は1イーグル、3バーディ、1ボギー、2ダブルボギーと出入りの激しいゴルフを展開。結局、初日の出遅れが影響して2日間トータル4オーバーで予選通過は叶わなかった。今シーズンの神谷は開幕初戦から5試合続けて予選を通過。「Vポイント×SMBCレディス」では2位タイなど、3試合でトップ10入りを果たしていた。しかし先週は途中棄権、今週は予選落ちとこの2戦は不振が続いている。この投稿には穴井詩や藤田さいきなどの女子プロ、そして多くのファンから「誕生日&ホールインワンおめでとう」と祝福の声が寄せられていた。「23歳もマイペースに進み続けます」と記した神谷。今週は米国に渡りメジャー大会「シェブロン選手権」に参戦する。神谷はこれまで2024年の「全米女子オープン」、25年の「AIG女子オープン」（全英女子）に参戦したが、どちらも予選通過は出来なかった。今年こそ巻き返しを見せることを、ファンも期待して日本から声援を送る。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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