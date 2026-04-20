【今夜放送『CDTVライブ！ライブ！』出演者＆歌唱曲】Adoはテレビ初披露の「ビバリウム」「アイ・アイ・ア」を含む3曲を歌唱

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4月20日放送のTBS『CDTVライブ！ライブ！』の出演アーティスト、歌唱楽曲が発表された。

■出演アーティスト / 歌唱楽曲

INI「All 4 U」

アイナ・ジ・エンド「ルミナス-Luminous」

Ado「ビバリウム」「アイ・アイ・ア」「踊」

&TEAM「We on Fire」

櫻坂46「The growing up train」

timelesz「GOOD TOGETHER」「4分間だけ時間をください」

DA PUMP「超超超！SUPER HAPPY feat. m.c.A・T」

TWS「OVERDRIVE」

中島健人「最初はキュン！」

Little Glee Monster「一輪」

※アーティスト名五十音順

■timeleszは「GOOD TOGETHER」とテレビ初披露の「4分間だけ時間をください」をライブ

Adoはテレビ初披露で自身初の“実写MV”が話題の「ビバリウム」、最新曲「アイ・アイ・ア」、さらには人気曲「踊」の3曲をすべてフルサイズで歌唱する。

アイナ・ジ・エンドは国民的アニメの主題歌「ルミナス-Luminous」、DA PUMPは1995年に発売されたm.c.A・Tの名曲「SUPER HAPPY」を約30年の時を経てリメイクカバーした最新曲「超超超！SUPER HAPPY feat. m.c.A・T」をフルサイズテレビ初披露。

timeleszはダンスがかわいすぎると話題の最新曲「GOOD TOGETHER」とテレビ初披露の「4分間だけ時間をください」を届ける。

櫻坂46は二期生の藤吉夏鈴がセンターを務める最新曲「The growing up train」、INIは池崎理人（「崎」は、たつさきが正式表記）が作詞に参加した「All 4 U」、&TEAMはエネルギッシュでワイルドなダンスナンバー「We on Fire」、TWSは日本のテレビ初披露となる「OVERDRIVE」を、それぞれフルサイズでパフォーマンス。

Little Glee Monsterは4月12日スタートする堤真一主演の日曜劇場『GIFT』の挿入歌となっている「一輪」をフルサイズでテレビ初披露。エネルギッシュにドラマを彩る歌声に注目だ。

■番組情報

TBS系『CDTVライブ！ライブ！』

04/20（月）19:00～20:55

進行：えとちゃん（江藤愛TBSアナウンサー）

■関連リンク

『CDTVライブ！ライブ！』番組サイト

https://www.tbs.co.jp/cdtv_livelive/