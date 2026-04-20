【ドラゴンボール ゼノバース3】 2027年 発売予定 価格：未定 CEROレーティング：審査予定 プレイ人数：未定

バンダイナムコエンターテインメントは、鳥山明氏が手がける「DRAGON BALL」の新しい世界「AGE 1000」プロジェクトに関する最新情報として、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/Steam用ドラゴンボールアクション「ドラゴンボール ゼノバース3」を発表した。発売時期は2027年。

「ドラゴンボール ゼノバース3」では、これまで体験したことのない「DRAGON BALL」の世界の中で、自分自身でどんな戦士になるかを決めて、物語を切り開いていく。

【「AGE 1000」 - 新たなDRAGON BALLの世界へ】

舞台となるのは、鳥山明氏によって描かれる個性豊かなキャラクターたちが登場する、これまで見たことのない「DRAGON BALL」の未来の世界。「AGE 1000」では、西の都が発展し、大きな賑わいを見せている。

活気あふれる街を歩き回れば、新たな出会いも待っている。

そして仲間たちと共に「GS戦隊（グレートサイヤ戦隊）」の一員として、

西の都で待ち受ける新たな物語を目の当たりにすることとなる。

踏み出せ、新たなDRAGON BALLの世界へ。

タイトルの発表に合わせて、東映アニメーションが手がけるオリジナルアニメーションも楽しめる「『ドラゴンボール ゼノバース3』アナウンスメントトレーラー」も公開された。映像内では西の都が発展し、大きな賑わいを見せている様子がうかがえる。

各種プラットフォームストアにてウィッシュリスト公開中

【「ドラゴンボール ゼノバース3」 アナウンスメントトレーラー】

□PS5のページ

□Xbox Series X

□Steamのページ

(C)バード・スタジオ／集英社・東映アニメーション

(C)Bandai Namco Entertainment Inc.

※ゲーム画面・音は開発中のものです。実際の製品仕様とは異なる場合があります。

※内容・仕様は予告無く変更する場合がございます。