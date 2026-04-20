上半身にびっしりとタトゥーの入った41歳のシンママ美女が参考にしていると言う美容法を告白。タレントの峯岸みなみが「ジャンルが違っても届いてるんですね！みな実さんの美容法は」と驚愕する一幕があった。

【映像】41歳のおばあちゃんのすっぴん＆タトゥーまみれの上半身

ABEMAにて配信中の『秘密のママ園』は、建前抜きで本音を語る、ママによるママのための情報バラエティ。番組のMCは自身も母親として子育てをする滝沢眞規子・近藤千尋・峯岸みなみの3人。それぞれ異なるバックグラウンドを持つ3人が、リアルなママの視点から本音で語り合い、多様な価値観のママたちに寄り添っていく。

今回番組が密着したのは上半身にびっしりとタトゥーの入った美人ママ・ケイコさん（41歳）。22歳の長男と20歳の長女夫妻とその娘（孫・1歳3ヶ月）、そして12歳の次女と共に7年前に購入した４LDKに6人で暮らしているシングルマザーだ。

41歳と言う年齢で早くもおばあちゃんのケイコさんだが、メイクをしていない日もクレンジングをしてから洗顔をするそう。ケイコさんは美容オタクだそうで、朝・夜「5分でもいいから」と絶対にパックを欠かさないと教えてくれた。そんなケイコさんに取材スタッフが「メイク術などお手本にしている人は？」と尋ねると「田中みな実さんの美容法は結構やってて。乳液塗ってからお風呂に浸かると（肌の）水分が増えるとか…」と語るケイコさん。スタジオの峯岸は「ジャンルが違っても届いてるんですね！みな実さんの美容法は」と感心していた。